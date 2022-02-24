03:05 24.02.2022 (обновлено: 03:16 24.02.2022)
Басурин заявил, что ДНР будет возвращать территорию мирным путем
Представитель Народной милиции ДНР Басурин: будем возвращать территорию мирным путем
Эдуард Басурин
ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. Донецкая народная республика будет возвращать территорию мирным путем, но "все может поменяться", заявил в интервью РИА Новости официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Сегодня глава (ДНР Денис Пушилин – ред.) сказал, что никто не хочет войны, особенно мы, потому что мы знаем, что это такое. Поэтому будут сначала пытаться, как было сказано, мирным путем. Но все может поменяться, потому что Украина целенаправленно идет на нагнетание ситуации и развязывание боевых действий. В случае, если это произойдет, те контрмеры, которые мы будем применять по отношению к ним, может нам и поможет вернуть те границы, которые мы потеряли в 2014 году", - сказал он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении объявил о незамедлительном признании суверенитета ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. С просьбами признать независимость республик к президенту России обратились их руководители.
Опубликовано: Максим Горбачев