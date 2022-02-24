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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/territoriya-1774613981.html
Басурин заявил, что ДНР будет возвращать территорию мирным путем
Басурин заявил, что ДНР будет возвращать территорию мирным путем - РИА Новости, 24.02.2022
Басурин заявил, что ДНР будет возвращать территорию мирным путем
Донецкая народная республика будет возвращать территорию мирным путем, но "все может поменяться", заявил в интервью РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T03:05
2022-02-24T03:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. Донецкая народная республика будет возвращать территорию мирным путем, но "все может поменяться", заявил в интервью РИА Новости официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении объявил о незамедлительном признании суверенитета ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. С просьбами признать независимость республик к президенту России обратились их руководители.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
03:05 24.02.2022 (обновлено: 03:16 24.02.2022)
 
Басурин заявил, что ДНР будет возвращать территорию мирным путем

Представитель Народной милиции ДНР Басурин: будем возвращать территорию мирным путем

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЭдуард Басурин
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Эдуард Басурин
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ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. Донецкая народная республика будет возвращать территорию мирным путем, но "все может поменяться", заявил в интервью РИА Новости официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Сегодня глава (ДНР Денис Пушилин – ред.) сказал, что никто не хочет войны, особенно мы, потому что мы знаем, что это такое. Поэтому будут сначала пытаться, как было сказано, мирным путем. Но все может поменяться, потому что Украина целенаправленно идет на нагнетание ситуации и развязывание боевых действий. В случае, если это произойдет, те контрмеры, которые мы будем применять по отношению к ним, может нам и поможет вернуть те границы, которые мы потеряли в 2014 году", - сказал он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении объявил о незамедлительном признании суверенитета ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. С просьбами признать независимость республик к президенту России обратились их руководители.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Бронетехника ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
02:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР, заявили в Донецке
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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