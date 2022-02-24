https://ria.ru/20220224/territoriya-1774613981.html

Басурин заявил, что ДНР будет возвращать территорию мирным путем

Басурин заявил, что ДНР будет возвращать территорию мирным путем - РИА Новости, 24.02.2022

Басурин заявил, что ДНР будет возвращать территорию мирным путем

Донецкая народная республика будет возвращать территорию мирным путем, но "все может поменяться", заявил в интервью РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T03:05

2022-02-24T03:05

2022-02-24T03:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. Донецкая народная республика будет возвращать территорию мирным путем, но "все может поменяться", заявил в интервью РИА Новости официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении объявил о незамедлительном признании суверенитета ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. С просьбами признать независимость республик к президенту России обратились их руководители.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия