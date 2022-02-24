https://ria.ru/20220224/svedeniya-1774605566.html

Украина пытается получить сведения о мобилизации в ЛНР, заявили в Луганске

Украина пытается получить сведения о мобилизации в ЛНР, заявили в Луганске - РИА Новости, 24.02.2022

Украина пытается получить сведения о мобилизации в ЛНР, заявили в Луганске

Спецслужбы Украины пытаются получить сведения о мобилизации в Луганской народной республике, сообщила журналистам в среду представитель Генпрокуратуры ЛНР Инна... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T00:51

2022-02-24T00:51

2022-02-24T00:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774563863_0:219:2993:1903_1920x0_80_0_0_7715e4e83864664d57a496456356b4d8.jpg

ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Спецслужбы Украины пытаются получить сведения о мобилизации в Луганской народной республике, сообщила журналистам в среду представитель Генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова.В ЛНР и ДНР объявлена всеобщая мобилизация из-за обострения ситуации у линии соприкосновения в Донбассе.Она уточнила, что в ходе проводимого Генеральной прокуратурой расследования установлено, что отдельные должностные лица, "поддавшись провокации", передали запрашиваемые сведения, чем разгласили государственную тайну."В настоящее время по данным фактам проводится дальнейшее следствие", - уточнила официальный представитель генпрокуратуры.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/gorlovka-1774602728.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина