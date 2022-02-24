Украина пытается получить сведения о мобилизации в ЛНР, заявили в Луганске
Представитель ГП ЛНР Семенова: Украина пытается получить сведения о мобилизации в Луганске
ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Спецслужбы Украины пытаются получить сведения о мобилизации в Луганской народной республике, сообщила журналистам в среду представитель Генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова.
"В ходе проведенных МГБ ЛНР оперативных мероприятий задокументированы факты рассылки якобы от имени Генеральной прокуратуры, МГБ и МВД республики сообщений с электронной почты в адрес государственных органов и субъектов хозяйственной деятельности, содержащих скан-копии запросов о получении информации в отношении проводимых мобилизационных мероприятий. В действительности указанные запросы ведомствами республики не направлялись, их рассылка осуществлялась спецслужбами Украины с целью дестабилизации ситуации в Луганской народной республике и дискредитации ее государственных органов", - рассказала Семенова.
Она уточнила, что в ходе проводимого Генеральной прокуратурой расследования установлено, что отдельные должностные лица, "поддавшись провокации", передали запрашиваемые сведения, чем разгласили государственную тайну.
"В настоящее время по данным фактам проводится дальнейшее следствие", - уточнила официальный представитель генпрокуратуры.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Максим Горбачев