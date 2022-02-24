https://ria.ru/20220224/smi-1774744399.html
Роскомнадзор напомнил СМИ об ответственности за публикацию фейков
Роскомнадзор напомнил СМИ об ответственности за публикацию фейков - РИА Новости, 24.02.2022
Роскомнадзор напомнил СМИ об ответственности за публикацию фейков
Роскомнадзор на фоне публикаций о специальной военной операции России напомнил СМИ об ответственности за распространение заведомо ложной информации. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:30
2022-02-24T13:30
2022-02-24T14:45
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Роскомнадзор на фоне публикаций о специальной военной операции России напомнил СМИ об ответственности за распространение заведомо ложной информации.Ведомство заявило, что распространение заведомо ложной информации влечет административную ответственность по статье 13.15 КоАП РФ – штраф до 5 миллионов рублей."Распространение ложной информации в сети интернет повлечет за собой незамедлительную блокировку таких материалов со стороны Роскомнадзора", - подчеркивает ведомство.
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/ukraina-1774767713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ситуация в днр и лнр
13:30 24.02.2022 (обновлено: 14:45 24.02.2022)
Роскомнадзор напомнил СМИ об ответственности за публикацию фейков
Роскомнадзор напомнил СМИ об ответственности за распространение заведомо ложной информации