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Украинские силовики спешно покидают Волноваху, сообщили в ДНР

Украинские силовики спешно покидают Волноваху, сообщили в ДНР - РИА Новости, 24.02.2022

Украинские силовики спешно покидают Волноваху, сообщили в ДНР

Штаб 53-й бригады Вооруженных сил Украины покидает город Волноваха к югу от Донецка, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:16

2022-02-24T10:16

2022-02-24T17:01

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ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Штаб 53-й бригады Вооруженных сил Украины покидает город Волноваха к югу от Донецка, сообщила Народная милиция ДНР.Ранее ведомство заявило, что подразделения ДНР ведут успешные наступательные действия в районе Николавевки, 53-я бригада ВСУ несет потери и оставляет свои позиции."Штаб 53-й бригады сворачивается из н. п. Волноваха и в спешном порядке покидает город в противоположную от линии соприкосновения сторону", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент России заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов киевской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/krym-1774677248.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/mariupol-1774681862.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ситуация в днр и лнр, днр