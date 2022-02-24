Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220224/siloviki-1774672418.html
Украинские силовики спешно покидают Волноваху, сообщили в ДНР
Украинские силовики спешно покидают Волноваху, сообщили в ДНР - РИА Новости, 24.02.2022
Украинские силовики спешно покидают Волноваху, сообщили в ДНР
Штаб 53-й бригады Вооруженных сил Украины покидает город Волноваха к югу от Донецка, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:16
2022-02-24T17:01
в мире
ситуация в днр и лнр
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106005/95/1060059599_0:117:2001:1242_1920x0_80_0_0_c65dac1b845f4c153e908e50a7e91c19.jpg
ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Штаб 53-й бригады Вооруженных сил Украины покидает город Волноваха к югу от Донецка, сообщила Народная милиция ДНР.Ранее ведомство заявило, что подразделения ДНР ведут успешные наступательные действия в районе Николавевки, 53-я бригада ВСУ несет потери и оставляет свои позиции."Штаб 53-й бригады сворачивается из н. п. Волноваха и в спешном порядке покидает город в противоположную от линии соприкосновения сторону", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент России заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов киевской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/krym-1774677248.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/mariupol-1774681862.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106005/95/1060059599_95:0:1904:1357_1920x0_80_0_0_bb77c90a4836e00cd2279bdb64a65030.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, днр
10:16 24.02.2022 (обновлено: 17:01 24.02.2022)
 
Украинские силовики спешно покидают Волноваху, сообщили в ДНР

Народная милиция ДНР сообщила, что украинские силовики спешно покидают Волноваху

© AP Photo / Dmitry LovetskyУкраинские военные в Волновахе
Украинские военные в Волновахе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Украинские военные в Волновахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Штаб 53-й бригады Вооруженных сил Украины покидает город Волноваха к югу от Донецка, сообщила Народная милиция ДНР.
Ранее ведомство заявило, что подразделения ДНР ведут успешные наступательные действия в районе Николавевки, 53-я бригада ВСУ несет потери и оставляет свои позиции.
"Штаб 53-й бригады сворачивается из н. п. Волноваха и в спешном порядке покидает город в противоположную от линии соприкосновения сторону", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент России заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов киевской власти, сложить оружие и идти домой.
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Крыму закрыли все пункты пропуска на границе с Украиной
Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие на блокпосту в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:42В мире
ДНР: "Азов" блокирует Мариуполь
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРДНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала