Греф призвал сотрудников обеспечить штатную работу Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф призвал сотрудников обеспечить штатную работу компании
Офис Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф на фоне геополитического обострения призвал сотрудников обеспечить штатную работу банка и поддерживать непрерывность бизнеса, банк проработал сценарии для защиты средств клиентов и готов к любому развитию ситуации, говорится в письме Грефа сотрудникам (есть у РИА Новости).
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже пояснил, что цель этой спецоперации - демилитаризация Украины, ее сроки будут определяться Верховным главнокомандующим и зависеть от ее результативности и целесообразности.
"Сегодня на нас с вами лежит большая ответственность: наша команда должна стать гарантом надежности для наших клиентов. Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для защиты средств, активов и интересов наших клиентов", - сказано в письме.
Греф подчеркнул, что группа должен сконцентрироваться на своих основных задачах и приоритетах: "Мы должны обеспечить штатную работу всех наших функций, поддерживать непрерывность бизнеса в интересах всех жителей России".
"Сейчас время здравомыслия и аргументированности. Уверенности и невозмутимости, разума, эмпатии и ответственности. Время единения. Я знаю, наша команда способна на многое. Сегодня то самое время, чтобы еще раз убедиться, что мы сильные духом, мы - команда, несущая надежность и уверенность", - заключил глава Сбербанка.
Опубликовано: Дарья Буймова