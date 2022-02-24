https://ria.ru/20220224/sberbank-1774770370.html

Греф призвал сотрудников обеспечить штатную работу Сбербанка

Греф призвал сотрудников обеспечить штатную работу Сбербанка - РИА Новости, 24.02.2022

Греф призвал сотрудников обеспечить штатную работу Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф на фоне геополитического обострения призвал сотрудников обеспечить штатную работу банка и поддерживать непрерывность бизнеса, банк... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:35

2022-02-24T14:35

2022-02-24T14:35

экономика

дмитрий песков

владимир путин

донбасс

украина

россия

сбербанк россии

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф на фоне геополитического обострения призвал сотрудников обеспечить штатную работу банка и поддерживать непрерывность бизнеса, банк проработал сценарии для защиты средств клиентов и готов к любому развитию ситуации, говорится в письме Грефа сотрудникам (есть у РИА Новости).Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже пояснил, что цель этой спецоперации - демилитаризация Украины, ее сроки будут определяться Верховным главнокомандующим и зависеть от ее результативности и целесообразности."Сегодня на нас с вами лежит большая ответственность: наша команда должна стать гарантом надежности для наших клиентов. Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для защиты средств, активов и интересов наших клиентов", - сказано в письме.Греф подчеркнул, что группа должен сконцентрироваться на своих основных задачах и приоритетах: "Мы должны обеспечить штатную работу всех наших функций, поддерживать непрерывность бизнеса в интересах всех жителей России"."Сейчас время здравомыслия и аргументированности. Уверенности и невозмутимости, разума, эмпатии и ответственности. Время единения. Я знаю, наша команда способна на многое. Сегодня то самое время, чтобы еще раз убедиться, что мы сильные духом, мы - команда, несущая надежность и уверенность", - заключил глава Сбербанка.

https://ria.ru/20220224/sberbank-1774684873.html

https://ria.ru/20220224/sberbank-1774663664.html

донбасс

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, дмитрий песков, владимир путин, донбасс, украина, россия, сбербанк россии