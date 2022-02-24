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Греф призвал сотрудников обеспечить штатную работу Сбербанка
Греф призвал сотрудников обеспечить штатную работу Сбербанка - РИА Новости, 24.02.2022
Греф призвал сотрудников обеспечить штатную работу Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф на фоне геополитического обострения призвал сотрудников обеспечить штатную работу банка и поддерживать непрерывность бизнеса, банк... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:35
2022-02-24T14:35
экономика
дмитрий песков
владимир путин
донбасс
украина
россия
сбербанк россии
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф на фоне геополитического обострения призвал сотрудников обеспечить штатную работу банка и поддерживать непрерывность бизнеса, банк проработал сценарии для защиты средств клиентов и готов к любому развитию ситуации, говорится в письме Грефа сотрудникам (есть у РИА Новости).Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже пояснил, что цель этой спецоперации - демилитаризация Украины, ее сроки будут определяться Верховным главнокомандующим и зависеть от ее результативности и целесообразности."Сегодня на нас с вами лежит большая ответственность: наша команда должна стать гарантом надежности для наших клиентов. Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для защиты средств, активов и интересов наших клиентов", - сказано в письме.Греф подчеркнул, что группа должен сконцентрироваться на своих основных задачах и приоритетах: "Мы должны обеспечить штатную работу всех наших функций, поддерживать непрерывность бизнеса в интересах всех жителей России"."Сейчас время здравомыслия и аргументированности. Уверенности и невозмутимости, разума, эмпатии и ответственности. Время единения. Я знаю, наша команда способна на многое. Сегодня то самое время, чтобы еще раз убедиться, что мы сильные духом, мы - команда, несущая надежность и уверенность", - заключил глава Сбербанка.
https://ria.ru/20220224/sberbank-1774684873.html
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Дарья Буймова
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экономика, дмитрий песков, владимир путин, донбасс, украина, россия, сбербанк россии
14:35 24.02.2022
 
Греф призвал сотрудников обеспечить штатную работу Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф призвал сотрудников обеспечить штатную работу компании

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис Сбербанка
Офис Сбербанка - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф на фоне геополитического обострения призвал сотрудников обеспечить штатную работу банка и поддерживать непрерывность бизнеса, банк проработал сценарии для защиты средств клиентов и готов к любому развитию ситуации, говорится в письме Грефа сотрудникам (есть у РИА Новости).
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже пояснил, что цель этой спецоперации - демилитаризация Украины, ее сроки будут определяться Верховным главнокомандующим и зависеть от ее результативности и целесообразности.
Логотип Сбербанка в офисе Сбербанка - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:53
Сбербанк опроверг сообщение о введении ограничения на валютные операции
"Сегодня на нас с вами лежит большая ответственность: наша команда должна стать гарантом надежности для наших клиентов. Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для защиты средств, активов и интересов наших клиентов", - сказано в письме.
Греф подчеркнул, что группа должен сконцентрироваться на своих основных задачах и приоритетах: "Мы должны обеспечить штатную работу всех наших функций, поддерживать непрерывность бизнеса в интересах всех жителей России".
"Сейчас время здравомыслия и аргументированности. Уверенности и невозмутимости, разума, эмпатии и ответственности. Время единения. Я знаю, наша команда способна на многое. Сегодня то самое время, чтобы еще раз убедиться, что мы сильные духом, мы - команда, несущая надежность и уверенность", - заключил глава Сбербанка.
Сбербанк - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:46
Сбербанк заявил, что обладает опытом работы в условиях волатильности рубля
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ЭкономикаДмитрий ПесковВладимир ПутинДонбассУкраинаРоссияСбербанк России
 
 
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