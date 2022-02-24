Лидеры ЕС решат, включать ли SWIFT в санкции против России
Боррель: включать ли SWIFT в санкции против России, будут решать лидеры ЕС на саммите
Символика ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Вносить ли в новый антироссийский санкционный пакет ЕС отключение России от SWIFT, будут решать лидеры ЕС на саммите, заявил перед началом встречи в Брюсселе глава дипломатии союза Жозеп Боррель.
"Это будут решать лидеры стран ЕС", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Он также добавил, что ожидает, что лидеры примут политическое решение о втором пакете санкций, а утвержден он будет уже в пятницу на Совете Евросоюза.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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Опубликовано: Ольга Фомченкова