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Лидеры ЕС решат, включать ли SWIFT в санкции против России

Лидеры ЕС решат, включать ли SWIFT в санкции против России - РИА Новости, 24.02.2022

Лидеры ЕС решат, включать ли SWIFT в санкции против России

Вносить ли в новый антироссийский санкционный пакет ЕС отключение России от SWIFT, будут решать лидеры ЕС на саммите, заявил перед началом встречи в Брюсселе... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T23:05

2022-02-24T23:05

2022-02-24T23:05

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

совет евросоюза

россия

украина

донбасс

жозеп боррель

санкции

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Вносить ли в новый антироссийский санкционный пакет ЕС отключение России от SWIFT, будут решать лидеры ЕС на саммите, заявил перед началом встречи в Брюсселе глава дипломатии союза Жозеп Боррель.Он также добавил, что ожидает, что лидеры примут политическое решение о втором пакете санкций, а утвержден он будет уже в пятницу на Совете Евросоюза.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, совет евросоюза, россия, украина, донбасс, жозеп боррель, санкции, признание днр и лнр в россии