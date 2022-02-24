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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774915119.html
Лидеры ЕС решат, включать ли SWIFT в санкции против России
Лидеры ЕС решат, включать ли SWIFT в санкции против России - РИА Новости, 24.02.2022
Лидеры ЕС решат, включать ли SWIFT в санкции против России
Вносить ли в новый антироссийский санкционный пакет ЕС отключение России от SWIFT, будут решать лидеры ЕС на саммите, заявил перед началом встречи в Брюсселе... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T23:05
2022-02-24T23:05
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
совет евросоюза
россия
украина
донбасс
жозеп боррель
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Вносить ли в новый антироссийский санкционный пакет ЕС отключение России от SWIFT, будут решать лидеры ЕС на саммите, заявил перед началом встречи в Брюсселе глава дипломатии союза Жозеп Боррель.Он также добавил, что ожидает, что лидеры примут политическое решение о втором пакете санкций, а утвержден он будет уже в пятницу на Совете Евросоюза.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, совет евросоюза, россия, украина, донбасс, жозеп боррель, санкции, признание днр и лнр в россии
23:05 24.02.2022
 
Лидеры ЕС решат, включать ли SWIFT в санкции против России

Боррель: включать ли SWIFT в санкции против России, будут решать лидеры ЕС на саммите

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСимволика ЕС
Символика ЕС - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Вносить ли в новый антироссийский санкционный пакет ЕС отключение России от SWIFT, будут решать лидеры ЕС на саммите, заявил перед началом встречи в Брюсселе глава дипломатии союза Жозеп Боррель.
"Это будут решать лидеры стран ЕС", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Он также добавил, что ожидает, что лидеры примут политическое решение о втором пакете санкций, а утвержден он будет уже в пятницу на Совете Евросоюза.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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Первые итоги спецоперации вооруженных сил России на УкраинеПервые итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине
Инфографика
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаСовет ЕвросоюзаРоссияУкраинаДонбассЖозеп БоррельСанкцииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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