22:58 24.02.2022 (обновлено: 23:00 24.02.2022)
Рогозин предупредил о последствиях в случае санкций в космической отрасли
Рогозин: МКС ждет неконтролируемый сход с орбиты в случае санкций против России
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. МКС ждет неконтролируемый сход с орбиты на Европу или США, если санкции заденут сотрудничество с Россией, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по российской аэрокосмической индустрии, включая космическую программу, в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли.
"Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасет МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы? Еще есть вариант падения 500-тонной конструкции на Индию и Китай. Вы хотите им угрожать такой перспективой? Над Россией МКС не летает, поэтому все риски - ваши. А вы к ним готовы?", - написал он в своем Telegram-канале.
Рогозин пояснил, что что коррекция орбиты станции, а также ее уклонение от опасных сближений с космическим мусором, производится исключительно двигателями российских грузовых кораблей "Прогресс МС".
Опубликовано: Ольга Фомченкова