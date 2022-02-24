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Рогозин предупредил о последствиях в случае санкций в космической отрасли

Рогозин предупредил о последствиях в случае санкций в космической отрасли - РИА Новости, 24.02.2022

Рогозин предупредил о последствиях в случае санкций в космической отрасли

МКС ждет неконтролируемый сход с орбиты на Европу или США, если санкции заденут сотрудничество с Россией, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T22:58

2022-02-24T22:58

2022-02-24T23:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. МКС ждет неконтролируемый сход с орбиты на Европу или США, если санкции заденут сотрудничество с Россией, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по российской аэрокосмической индустрии, включая космическую программу, в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли.Рогозин пояснил, что что коррекция орбиты станции, а также ее уклонение от опасных сближений с космическим мусором, производится исключительно двигателями российских грузовых кораблей "Прогресс МС".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

космос - риа наука, сша, россия, международная космическая станция (мкс)