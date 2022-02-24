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Рогозин предупредил о последствиях в случае санкций в космической отрасли
Рогозин предупредил о последствиях в случае санкций в космической отрасли - РИА Новости, 24.02.2022
Рогозин предупредил о последствиях в случае санкций в космической отрасли
МКС ждет неконтролируемый сход с орбиты на Европу или США, если санкции заденут сотрудничество с Россией, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T22:58
2022-02-24T23:00
обострение ситуации в днр и лнр
космос - риа наука
сша
россия
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. МКС ждет неконтролируемый сход с орбиты на Европу или США, если санкции заденут сотрудничество с Россией, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по российской аэрокосмической индустрии, включая космическую программу, в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли.Рогозин пояснил, что что коррекция орбиты станции, а также ее уклонение от опасных сближений с космическим мусором, производится исключительно двигателями российских грузовых кораблей "Прогресс МС".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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космос - риа наука, сша, россия, международная космическая станция (мкс)
22:58 24.02.2022 (обновлено: 23:00 24.02.2022)
 
Рогозин предупредил о последствиях в случае санкций в космической отрасли

Рогозин: МКС ждет неконтролируемый сход с орбиты в случае санкций против России

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. МКС ждет неконтролируемый сход с орбиты на Европу или США, если санкции заденут сотрудничество с Россией, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по российской аэрокосмической индустрии, включая космическую программу, в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли.

"Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасет МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы? Еще есть вариант падения 500-тонной конструкции на Индию и Китай. Вы хотите им угрожать такой перспективой? Над Россией МКС не летает, поэтому все риски - ваши. А вы к ним готовы?", - написал он в своем Telegram-канале.

Рогозин пояснил, что что коррекция орбиты станции, а также ее уклонение от опасных сближений с космическим мусором, производится исключительно двигателями российских грузовых кораблей "Прогресс МС".
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 22:39
Рогозин заверил, что санкции США не скажутся на производстве спутников
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРКосмос - РИА НаукаСШАРоссияМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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