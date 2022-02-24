22:51 24.02.2022 (обновлено: 22:55 24.02.2022)
Россия понесет последствия из-за Украины, утверждает Байден
Байден пригрозил России "экономическими и стратегическими последствиями" из-за Украины
© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Штаты намерены гарантировать, что РФ понесет "экономические и стратегические последствия" из-за Украины.
"США и союзники объединятся, станут более приверженными. Агрессия (президента РФ Владимира) Путина против Украины будет стоить России экономически и стратегически. Мы обеспечим это", - сказал Байден журналистам.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Опубликовано: Ольга Фомченкова