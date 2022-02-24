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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774910917.html
Санкции США затронут бонды крупнейших российских госкомпаний
Санкции США затронут бонды крупнейших российских госкомпаний - РИА Новости, 24.02.2022
Санкции США затронут бонды крупнейших российских госкомпаний
Новые санкции США затронут долговые обязательства крупнейших российских государственных компаний, объявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T22:42
2022-02-24T22:42
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
украина
донбасс
владимир путин
джо байден
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Новые санкции США затронут долговые обязательства крупнейших российских государственных компаний, объявил американский президент Джо Байден."Во вторник мы перекрыли российскому правительству возможность привлечения денег у американских или европейских инвесторов. Сейчас мы распространяем те же рестрикции на крупнейшие российские государственные предприятия – компании с активами, которые превышают 1,4 триллиона долларов", - сказал он на пресс-конференции.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774907582.html
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экономика, россия, украина, донбасс, владимир путин, джо байден
22:42 24.02.2022
 
Санкции США затронут бонды крупнейших российских госкомпаний

Президент Байден: санкции США затронут бонды крупнейших российских госкомпаний

© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Донбассе
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Донбассе
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Новые санкции США затронут долговые обязательства крупнейших российских государственных компаний, объявил американский президент Джо Байден.
"Во вторник мы перекрыли российскому правительству возможность привлечения денег у американских или европейских инвесторов. Сейчас мы распространяем те же рестрикции на крупнейшие российские государственные предприятия – компании с активами, которые превышают 1,4 триллиона долларов", - сказал он на пресс-конференции.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 22:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Байден сравнил новые санкции против России с ее отключением от SWIFT
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Прохожие идут мимо Монумента Независимости Украины в Киеве, Украина. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 19:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия пришла на Украину за своим
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинДжо Байден
 
 
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