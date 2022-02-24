https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774905497.html
США введут санкции против российской космической программы
США введут санкции против российской космической программы - РИА Новости, 24.02.2022
США введут санкции против российской космической программы
Президент США Джо Байден заявил, что новые санкции против России коснутся российской космической программы. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T22:06
2022-02-24T22:06
2022-02-24T22:06
обострение ситуации в днр и лнр
космос - риа наука
санкции
сша
россия
джо байден
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что новые санкции против России коснутся российской космической программы."Они ударят по российской аэрокосмической индустрии, включая космическую программу, ударят по возможности создавать корабли, конкурировать в сфере экономики", - сказал Байден в обращении к американцам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, санкции, сша, россия, джо байден
США введут санкции против российской космической программы
Президент США Байден пообещал ввести санкции против российской космической программы