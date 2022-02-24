https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774905497.html

США введут санкции против российской космической программы

США введут санкции против российской космической программы - РИА Новости, 24.02.2022

США введут санкции против российской космической программы

Президент США Джо Байден заявил, что новые санкции против России коснутся российской космической программы. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T22:06

2022-02-24T22:06

2022-02-24T22:06

обострение ситуации в днр и лнр

космос - риа наука

санкции

сша

россия

джо байден

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что новые санкции против России коснутся российской космической программы."Они ударят по российской аэрокосмической индустрии, включая космическую программу, ударят по возможности создавать корабли, конкурировать в сфере экономики", - сказал Байден в обращении к американцам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, санкции, сша, россия, джо байден