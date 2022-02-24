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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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США введут санкции против российской космической программы
США введут санкции против российской космической программы - РИА Новости, 24.02.2022
США введут санкции против российской космической программы
Президент США Джо Байден заявил, что новые санкции против России коснутся российской космической программы. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T22:06
2022-02-24T22:06
обострение ситуации в днр и лнр
космос - риа наука
санкции
сша
россия
джо байден
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что новые санкции против России коснутся российской космической программы."Они ударят по российской аэрокосмической индустрии, включая космическую программу, ударят по возможности создавать корабли, конкурировать в сфере экономики", - сказал Байден в обращении к американцам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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космос - риа наука, санкции, сша, россия, джо байден
22:06 24.02.2022
 
США введут санкции против российской космической программы

Президент США Байден пообещал ввести санкции против российской космической программы

© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Донбассе
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Донбассе
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что новые санкции против России коснутся российской космической программы.
"Они ударят по российской аэрокосмической индустрии, включая космическую программу, ударят по возможности создавать корабли, конкурировать в сфере экономики", - сказал Байден в обращении к американцам.
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРКосмос - РИА НаукаСанкцииСШАРоссияДжо Байден
 
 
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