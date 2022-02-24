https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774902747.html

США вводят санкции против крупнейшего банка России

США вводят санкции против крупнейшего банка России - РИА Новости, 24.02.2022

США вводят санкции против крупнейшего банка России

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты вводят санкции крупнейшего российского банка. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T21:50

2022-02-24T21:50

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обострение ситуации в днр и лнр

сша

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санкции в отношении россии

россия

в мире

джо байден

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Штаты вводят санкции крупнейшего российского банка."Мы вводим санкции против российских банков, которые вместе контролируют около 1 триллиона долларов. Мы отрежем крупнейший российский банк, который удерживает более трети российских банковских активов, отрежем от американской финансовой системы", - сказал Байден в обращении к американцам.Как заявил президент США, Штаты заблокируют четыре крупнейших банка, включая ВТБ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774828363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

сша, втб, донбасс, санкции в отношении россии, россия, в мире, джо байден