https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774884504.html
Британия ввела санкции против "Уралвагонзавода" и "Ростеха"
Британия ввела санкции против "Уралвагонзавода" и "Ростеха" - РИА Новости, 24.02.2022
Британия ввела санкции против "Уралвагонзавода" и "Ростеха"
Великобритания ввела санкции против ряда российских государственных корпораций военно-промышленного комплекта в связи со специальной операцией РФ по... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T20:50
2022-02-24T20:50
2022-02-24T21:29
экономика
санкции
великобритания
уралвагонзавод
ростех
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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против ряда российских государственных корпораций военно-промышленного комплекта в связи со специальной операцией РФ по демилитаризации Украины, следует из опубликованного санкционного списка.В новый список попали "Ростех", Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", "Уралвагонзавод", ВТБ и авиакомпания "Аэрофлот".Во вторник власти Британии включили в санкционный список пять российских банков и трех бизнесменов.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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великобритания
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции, великобритания, уралвагонзавод, ростех
20:50 24.02.2022 (обновлено: 21:29 24.02.2022)
Британия ввела санкции против "Уралвагонзавода" и "Ростеха"
Британия ввела санкции против "Уралвагонзавода" и "Ростеха"