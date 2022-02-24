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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774879757.html
Джонсон: Британия запретит экспорт товаров двойного назначения в Россию
Джонсон: Британия запретит экспорт товаров двойного назначения в Россию - РИА Новости, 24.02.2022
Джонсон: Британия запретит экспорт товаров двойного назначения в Россию
Великобритания запретит экспорт всех товаров двойного назначения в Россию, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте в связи со... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T20:28
2022-02-24T20:57
обострение ситуации в днр и лнр
россия
в мире
владимир путин
сша
украина
санкции в отношении россии
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ЛОНДОН, 24 фев – РИА Новости. Великобритания запретит экспорт всех товаров двойного назначения в Россию, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте в связи со спецоперацией РФ на Донбассе."В дополнение к финансовым мерам и в полном согласии с Соединенными Штатами и ЕС мы введем новые торговые ограничения и строгий экспортный контроль, аналогичные тем, которые вводят в США. Мы представим новое законодательство, запрещающее экспорт всех товаров двойного назначения в Россию, включая ряд высокотехнологичного и критически важного технологического оборудования и компонентов в таких секторах, как электроника, телекоммуникации и аэрокосмическая промышленность. Законодательство для реализации этого будет разработано в начале следующей недели", - сказал Джонсон.По его словам, эти торговые санкции будут "ограничивать военно-промышленный и технологический потенциал России на долгие годы".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/riski-1774871276.html
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россия, в мире, владимир путин, сша, украина, санкции в отношении россии
20:28 24.02.2022 (обновлено: 20:57 24.02.2022)
 
Джонсон: Британия запретит экспорт товаров двойного назначения в Россию

Премьер Британия Джонсон: Лондон запретит экспорт товаров двойного назначения в Россию

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер Британии Борис Джонсон
Премьер Британии Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Премьер Британии Борис Джонсон
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 24 фев – РИА Новости. Великобритания запретит экспорт всех товаров двойного назначения в Россию, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте в связи со спецоперацией РФ на Донбассе.
"В дополнение к финансовым мерам и в полном согласии с Соединенными Штатами и ЕС мы введем новые торговые ограничения и строгий экспортный контроль, аналогичные тем, которые вводят в США. Мы представим новое законодательство, запрещающее экспорт всех товаров двойного назначения в Россию, включая ряд высокотехнологичного и критически важного технологического оборудования и компонентов в таких секторах, как электроника, телекоммуникации и аэрокосмическая промышленность. Законодательство для реализации этого будет разработано в начале следующей недели", - сказал Джонсон.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 19:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин заявил, что Россия готовилась к введению Западом новых санкций
По его словам, эти торговые санкции будут "ограничивать военно-промышленный и технологический потенциал России на долгие годы".
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 18:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украина предлагает вернуться на путь мира, заявил Зеленский
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВ миреВладимир ПутинСШАУкраинаСанкции в отношении России
 
 
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