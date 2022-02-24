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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774808041.html
В правительстве заявили, что ресурсов для устойчивости финсистемы хватит
В правительстве заявили, что ресурсов для устойчивости финсистемы хватит - РИА Новости, 24.02.2022
В правительстве заявили, что ресурсов для устойчивости финсистемы хватит
На сегодняшний день РФ располагает финансовыми ресурсами, достаточными для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз,... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:20
2022-02-24T16:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
бельгия
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. На сегодняшний день РФ располагает финансовыми ресурсами, достаточными для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз, сообщила пресс-служба кабмина."На сегодняшний день Россия располагает финансовыми ресурсами, достаточными для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз", - говорится в сообщении.Ранее власти Бельгии заявили, что считают необходимым рассмотреть в качестве санкций против России приостановку выдачи виз в ЕС для всех россиян, за исключением выдачи виз по гуманитарным соображениям.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, владимир путин, россия, бельгия, украина
16:20 24.02.2022
 
В правительстве заявили, что ресурсов для устойчивости финсистемы хватит

В правительстве заявили, что ресурсов для устойчивости финансовой системы достаточно

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБанкноты Банка России
Банкноты Банка России - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. На сегодняшний день РФ располагает финансовыми ресурсами, достаточными для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз, сообщила пресс-служба кабмина.
"На сегодняшний день Россия располагает финансовыми ресурсами, достаточными для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз", - говорится в сообщении.
Премьер Италии Марио Драги - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
15:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Санкции против России будут очень жесткими, заявил премьер Италии
Ранее власти Бельгии заявили, что считают необходимым рассмотреть в качестве санкций против России приостановку выдачи виз в ЕС для всех россиян, за исключением выдачи виз по гуманитарным соображениям.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
15:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Британия и союзники представят пакет санкций против российской экономики
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияБельгияУкраина
 
 
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