03:54 24.02.2022 (обновлено: 05:02 24.02.2022)
ЕС обнародовал список россиян, попавших под санкции
ЕС ввел санкции против министра обороны России Сергея Шойгу и еще более чем 350 россиян
Флаг Евросоюза
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Евросоюз опубликовал список россиян, попавших под санкции за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик, а также ввел санкции против ряда банков и ограничил операции с госдолгом.
Санкции, которые главы МИД ЕС согласовали во вторник, введены против 351 депутата Госдумы, голосовавших за признание независимости республик, еще более двух десятков физлиц и организаций.
Под санкции, в частности, попали министр обороны Сергей Шойгу, главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян и официальный представитель МИД Мария Захарова. Кроме того, в список попали вице-спикер Госдумы Петр Толстой, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава администрации президента Антон Вайно. Санкции вступили в силу с момента публикации документа.
Включение в санкционный список ЕС означает запрет въезда на территорию Евросоюза и замораживание активов на территории союза для физлиц, а также замораживание активов организаций.
Как сообщала газета Financial Times со ссылкой на попавший в ее распоряжение список, ЕС также планирует ввести санкции против российских финансовых институтов ВЭБ, банка "Россия" и Промсвязьбанка, а также против главы ВТБ Андрея Костина, заместителя президента-председателя правления ВТБ Дениса Бортникова.
Индивидуальные санкции против граждан России и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Сейчас в списке, согласно данным, значатся 555 физлиц и 52 организации.
Ранее США также объявили о первых санкциях из-за ситуации вокруг Украины — против ВЭБ и Промсвязьбанка с их многочисленными дочерними структурами, суверенного долга и пяти "представителей элит" страны. Помимо этого, американцам запретили торговые, инвестиционные и финансовые операции с Донецкой и Луганской народными республиками, чью независимость признала Россия.
Реакция в Госдуме
Депутаты в своих действиях должны руководствоваться интересами избирателей, а не стран Европы, их власти неискренны - накладывают санкции на российских парламентариев, а не бизнесменов, которые "возят им деньги", сообщил РИА Новости глава думского комитета по СНГ Леонид Калашников.
"Сам нахожусь с 2014 года под санкциями в ЕС. Не раз говорил европейским политикам, что недемократично ограничивать депутатов, которые руководствуются партийными (интересами) или предпочтениями избирателей, которые голосуют за политиков. Почему вы решили, что я должен руководствоваться вашими (европейских политиков) предпочтениями? И они со мной соглашались", - заявил Калашников.
При этом он отметил, что говорил об этом, когда российскую делегацию пытались лишить голоса в ПАСЕ.
"Это еще одно подтверждение их нечестности... На самом деле, это (санкции) не мешают честному депутату, у которого нет там недвижимости, работать и дальше. При этом им легче наказать депутатов, нежели бизнесменов, которые возят им туда, в Лондон, деньги, строят там дворцы, дома, стадионы. Вот тех они тронут в последнюю очередь, чего бы они ни говорили", - также рассказал политик.
Признание ДНР и ЛНР
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как указал президент, Россия восемь лет была заинтересована в соблюдении Минских соглашений, поскольку они были результатом компромисса. Он подчеркнул, что Москва была вынуждена принять это решение, поскольку Европа не смогла заставить Киев выполнять договоренности, которые были сведены к нулю задолго до признания суверенитета республик. Кроме того, Киев неоднократно заявлял, что не собирается придерживаться взятых на себя обязательств.
Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами России.
Опубликовано: Эмиль Калимуллин