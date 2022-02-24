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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/samolet-1774651686.html
В Минобороны опровергли данные о якобы сбитом самолете над Украиной
В Минобороны опровергли данные о якобы сбитом самолете над Украиной - РИА Новости, 24.02.2022
В Минобороны опровергли данные о якобы сбитом самолете над Украиной
Информация в СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете неверна, заявило Минобороны. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T09:05
2022-02-24T09:48
обострение ситуации в днр и лнр
россия
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Информация в СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете неверна, заявило Минобороны."Информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности", — говорится в сообщении.Обострение ситуации в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Накануне лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ольга Филиппова
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РИА Новости
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россия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)
09:05 24.02.2022 (обновлено: 09:48 24.02.2022)
 
В Минобороны опровергли данные о якобы сбитом самолете над Украиной

В Минобороны опровергли данные СМИ о якобы сбитом самолете над территорией Украины

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Информация в СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете неверна, заявило Минобороны.
"Информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Обострение ситуации в Донбассе

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Накануне лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украина сама не знает – Басурин о точном числе наемников Киева - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
08:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонбассМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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