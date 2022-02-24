https://ria.ru/20220224/samolet-1774651686.html

В Минобороны опровергли данные о якобы сбитом самолете над Украиной

В Минобороны опровергли данные о якобы сбитом самолете над Украиной - РИА Новости, 24.02.2022

В Минобороны опровергли данные о якобы сбитом самолете над Украиной

Информация в СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете неверна, заявило Минобороны. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:05

2022-02-24T09:05

2022-02-24T09:48

обострение ситуации в днр и лнр

россия

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Информация в СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете неверна, заявило Минобороны."Информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности", — говорится в сообщении.Обострение ситуации в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Накануне лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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украина

донбасс

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)