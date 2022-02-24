09:05 24.02.2022 (обновлено: 09:48 24.02.2022)
В Минобороны опровергли данные о якобы сбитом самолете над Украиной
В Минобороны опровергли данные СМИ о якобы сбитом самолете над территорией Украины
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Информация в СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете неверна, заявило Минобороны.
"Информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности", — говорится в сообщении.
Обострение ситуации в Донбассе
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Накануне лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины.
Опубликовано: Ольга Филиппова