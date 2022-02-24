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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/resheniya-1774650672.html
Госдума может принять дополнительные решения из-за операции в Донбассе
Госдума может принять дополнительные решения из-за операции в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2022
Госдума может принять дополнительные решения из-за операции в Донбассе
Российский парламент примет дополнительные решения в связи с проведением спецоперации в Донбассе, если это будет необходимо, заявил РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:59
2022-02-24T09:14
обострение ситуации в днр и лнр
госдума рф
андрей красов
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российский парламент примет дополнительные решения в связи с проведением спецоперации в Донбассе, если это будет необходимо, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов."Если понадобится принятие каких-то дополнительных решений, думаю, что Госдума и Совет Федерации примут все необходимые решения для этого. Ровно, как Совфед принял решение одобрить просьбу президента о применении наших вооруженных сил за пределами России", - подчеркнул политик.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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госдума рф, андрей красов, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, украина
08:59 24.02.2022 (обновлено: 09:14 24.02.2022)
 
Госдума может принять дополнительные решения из-за операции в Донбассе

Депутат Красов: Госдума может принять дополнительные решения из-за операции в Донбассе

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российский парламент примет дополнительные решения в связи с проведением спецоперации в Донбассе, если это будет необходимо, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
"Если понадобится принятие каких-то дополнительных решений, думаю, что Госдума и Совет Федерации примут все необходимые решения для этого. Ровно, как Совфед принял решение одобрить просьбу президента о применении наших вооруженных сил за пределами России", - подчеркнул политик.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРГосдума РФАндрей КрасовРоссияСитуация в ДНР и ЛНРДонбассУкраина
 
 
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