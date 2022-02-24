https://ria.ru/20220224/resheniya-1774650672.html

Госдума может принять дополнительные решения из-за операции в Донбассе

Госдума может принять дополнительные решения из-за операции в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2022

Госдума может принять дополнительные решения из-за операции в Донбассе

Российский парламент примет дополнительные решения в связи с проведением спецоперации в Донбассе, если это будет необходимо, заявил РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T08:59

2022-02-24T08:59

2022-02-24T09:14

обострение ситуации в днр и лнр

госдума рф

андрей красов

россия

ситуация в днр и лнр

донбасс

украина

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российский парламент примет дополнительные решения в связи с проведением спецоперации в Донбассе, если это будет необходимо, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов."Если понадобится принятие каких-то дополнительных решений, думаю, что Госдума и Совет Федерации примут все необходимые решения для этого. Ровно, как Совфед принял решение одобрить просьбу президента о применении наших вооруженных сил за пределами России", - подчеркнул политик.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, андрей красов, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, украина