https://ria.ru/20220224/regiony-1774777951.html

Заместителей курского губернатора отправили в приграничные районы

Заместителей курского губернатора отправили в приграничные районы - РИА Новости, 24.02.2022

Заместителей курского губернатора отправили в приграничные районы

Заместители губернатора Курской области направлены в приграничные районы для контроля обстановки в муниципалитетах, сообщила администрация региона в своем... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:58

2022-02-24T14:58

2022-02-24T15:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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РЯЗАНЬ, 24 фев - РИА Новости. Заместители губернатора Курской области направлены в приграничные районы для контроля обстановки в муниципалитетах, сообщила администрация региона в своем Telegram-канале."Заместители губернатора Курской области по поручению главы региона направлены в приграничные районы. Руководители проконтролируют обстановку в муниципалитетах, разъяснят текущую ситуацию и режим работы", - говорится в сообщении.Отмечается, что "в торговых сетях региона достаточно продовольствия, на заправках - топлива, учреждения здравоохранения обеспечены всем необходимым".Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/fsb-1774711063.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, донбасс, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию