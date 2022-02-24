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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/regiony-1774777951.html
Заместителей курского губернатора отправили в приграничные районы
Заместителей курского губернатора отправили в приграничные районы - РИА Новости, 24.02.2022
Заместителей курского губернатора отправили в приграничные районы
Заместители губернатора Курской области направлены в приграничные районы для контроля обстановки в муниципалитетах, сообщила администрация региона в своем... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:58
2022-02-24T15:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
донбасс
украина
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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РЯЗАНЬ, 24 фев - РИА Новости. Заместители губернатора Курской области направлены в приграничные районы для контроля обстановки в муниципалитетах, сообщила администрация региона в своем Telegram-канале."Заместители губернатора Курской области по поручению главы региона направлены в приграничные районы. Руководители проконтролируют обстановку в муниципалитетах, разъяснят текущую ситуацию и режим работы", - говорится в сообщении.Отмечается, что "в торговых сетях региона достаточно продовольствия, на заправках - топлива, учреждения здравоохранения обеспечены всем необходимым".Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, россия, донбасс, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию
14:58 24.02.2022 (обновлено: 15:28 24.02.2022)
 
Заместителей курского губернатора отправили в приграничные районы

Заместители курского губернатора проконтролируют ситуацию в приграничных районах

© Depositphotos / IvantsovКурск
Курск - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Depositphotos / Ivantsov
Курск. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 24 фев - РИА Новости. Заместители губернатора Курской области направлены в приграничные районы для контроля обстановки в муниципалитетах, сообщила администрация региона в своем Telegram-канале.
"Заместители губернатора Курской области по поручению главы региона направлены в приграничные районы. Руководители проконтролируют обстановку в муниципалитетах, разъяснят текущую ситуацию и режим работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "в торговых сетях региона достаточно продовольствия, на заправках - топлива, учреждения здравоохранения обеспечены всем необходимым".
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:06В мире
ФСБ сообщила об обстреле погранпункта в Курской области
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияДонбассУкраинаЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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