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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/putin-1774725609.html
ЕС может обсудить введение санкций против Путина, сообщили СМИ
ЕС может обсудить введение санкций против Путина, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.02.2022
ЕС может обсудить введение санкций против Путина, сообщили СМИ
ЕС может обсудить введение санкций лично против президента России Владимира Путина, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:42
2022-02-24T12:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
евросоюз
владимир путин
сша
россия
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. ЕС может обсудить введение санкций лично против президента России Владимира Путина, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."ЕС может обсудить меры, связанные с санкциями лично против Владимира Путина, как способ ужесточения рассматриваемых мер", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, эта мера в основном носит символический характер. Она может быть принята, если будет необходимое для этого политическое согласие.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что США и их союзники применят в четверг "полномасштабные" санкции к России из-за ситуации на Украине.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, евросоюз, владимир путин, сша, россия, украина
12:42 24.02.2022 (обновлено: 12:54 24.02.2022)
 
ЕС может обсудить введение санкций против Путина, сообщили СМИ

Bloomberg: Евросоюз может обсудить введение санкций против Путина

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. ЕС может обсудить введение санкций лично против президента России Владимира Путина, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"ЕС может обсудить меры, связанные с санкциями лично против Владимира Путина, как способ ужесточения рассматриваемых мер", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, эта мера в основном носит символический характер. Она может быть принята, если будет необходимое для этого политическое согласие.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что США и их союзники применят в четверг "полномасштабные" санкции к России из-за ситуации на Украине.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЕвросоюзВладимир ПутинСШАРоссияУкраина
 
 
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