https://ria.ru/20220224/putin-1774725609.html
ЕС может обсудить введение санкций против Путина, сообщили СМИ
ЕС может обсудить введение санкций против Путина, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.02.2022
ЕС может обсудить введение санкций против Путина, сообщили СМИ
ЕС может обсудить введение санкций лично против президента России Владимира Путина, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:42
2022-02-24T12:42
2022-02-24T12:54
обострение ситуации в днр и лнр
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сша
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. ЕС может обсудить введение санкций лично против президента России Владимира Путина, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."ЕС может обсудить меры, связанные с санкциями лично против Владимира Путина, как способ ужесточения рассматриваемых мер", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, эта мера в основном носит символический характер. Она может быть принята, если будет необходимое для этого политическое согласие.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что США и их союзники применят в четверг "полномасштабные" санкции к России из-за ситуации на Украине.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, владимир путин, сша, россия, украина
12:42 24.02.2022 (обновлено: 12:54 24.02.2022)
ЕС может обсудить введение санкций против Путина, сообщили СМИ
Bloomberg: Евросоюз может обсудить введение санкций против Путина