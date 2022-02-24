https://ria.ru/20220224/puteshestviya-1774818263.html

АТОР просит Ростуризм обеспечить продление проживания гостей в отелях юга

АТОР просит Ростуризм обеспечить продление проживания гостей в отелях юга - РИА Новости, 24.02.2022

АТОР просит Ростуризм обеспечить продление проживания гостей в отелях юга

Туроператоры обратились в Ростуризм с просьбой повлиять на отельеров юга России, чтобы те бесплатно продлили проживание для гостей, которые застряли на курортах РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:32

2022-02-24T17:32

2022-02-24T17:32

туризм

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новости - туризм

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Туроператоры обратились в Ростуризм с просьбой повлиять на отельеров юга России, чтобы те бесплатно продлили проживание для гостей, которые застряли на курортах из-за приостановления авиасообщения, заявляет АТОР.Участник рынка просят Ростуризм вмешаться в ситуацию. Предполагается, что постояльцы будут находиться в местах размещения как минимум в течение суток или до решения вопроса по организации вывозных железнодорожных и автобусных маршрутов."В отличие от отелей Египта, Турции и ряда других стран, где входят в положение туристов и продлевают пребывание без доплаты, большинство гостиниц на наших курортах просит ее по рыночной цене. Позиция российских мест размещения в сложившейся ситуации представляется странной и необоснованной", — отмечают в АТОР.Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа воздушных гаваней Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Большое число как самостоятельных, так и организованных путешественников находятся в регионах с этих городах и не имеют возможности вернуться домой.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), ассоциация туроператоров россии (атор), отели, гостиницы, ситуация в днр и лнр, россия, курск, элиста