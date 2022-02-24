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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220224/puteshestviya-1774818263.html
АТОР просит Ростуризм обеспечить продление проживания гостей в отелях юга
АТОР просит Ростуризм обеспечить продление проживания гостей в отелях юга - РИА Новости, 24.02.2022
АТОР просит Ростуризм обеспечить продление проживания гостей в отелях юга
Туроператоры обратились в Ростуризм с просьбой повлиять на отельеров юга России, чтобы те бесплатно продлили проживание для гостей, которые застряли на курортах РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:32
2022-02-24T17:32
туризм
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
ассоциация туроператоров россии (атор)
отели
гостиницы
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Туроператоры обратились в Ростуризм с просьбой повлиять на отельеров юга России, чтобы те бесплатно продлили проживание для гостей, которые застряли на курортах из-за приостановления авиасообщения, заявляет АТОР.Участник рынка просят Ростуризм вмешаться в ситуацию. Предполагается, что постояльцы будут находиться в местах размещения как минимум в течение суток или до решения вопроса по организации вывозных железнодорожных и автобусных маршрутов."В отличие от отелей Египта, Турции и ряда других стран, где входят в положение туристов и продлевают пребывание без доплаты, большинство гостиниц на наших курортах просит ее по рыночной цене. Позиция российских мест размещения в сложившейся ситуации представляется странной и необоснованной", — отмечают в АТОР.Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа воздушных гаваней Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Большое число как самостоятельных, так и организованных путешественников находятся в регионах с этих городах и не имеют возможности вернуться домой.
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Мария Селиванова
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туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), ассоциация туроператоров россии (атор), отели, гостиницы, ситуация в днр и лнр, россия, курск, элиста
17:32 24.02.2022
 
АТОР просит Ростуризм обеспечить продление проживания гостей в отелях юга

АТОР просит Ростуризм повлиять на отели юга РФ и войти в положение отдыхающих

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудница санатория "Знание" в Сочи готовит номер к приему гостей
Сотрудница санатория Знание в Сочи готовит номер к приему гостей - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Туроператоры обратились в Ростуризм с просьбой повлиять на отельеров юга России, чтобы те бесплатно продлили проживание для гостей, которые застряли на курортах из-за приостановления авиасообщения, заявляет АТОР.
Участник рынка просят Ростуризм вмешаться в ситуацию. Предполагается, что постояльцы будут находиться в местах размещения как минимум в течение суток или до решения вопроса по организации вывозных железнодорожных и автобусных маршрутов.
"В отличие от отелей Египта, Турции и ряда других стран, где входят в положение туристов и продлевают пребывание без доплаты, большинство гостиниц на наших курортах просит ее по рыночной цене. Позиция российских мест размещения в сложившейся ситуации представляется странной и необоснованной", — отмечают в АТОР.
Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа воздушных гаваней Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Большое число как самостоятельных, так и организованных путешественников находятся в регионах с этих городах и не имеют возможности вернуться домой.
Снег в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 13:31Туризм
Ростуризм посоветовал отложить поездки на юг России до 2 марта
Опубликовано: Мария Селиванова
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Ассоциация туроператоров России (АТОР)ОтелиГостиницыСитуация в ДНР и ЛНРРоссияКурскЭлиста
 
 
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