https://ria.ru/20220224/puteshestviya-1774818263.html
АТОР просит Ростуризм обеспечить продление проживания гостей в отелях юга
АТОР просит Ростуризм обеспечить продление проживания гостей в отелях юга - РИА Новости, 24.02.2022
АТОР просит Ростуризм обеспечить продление проживания гостей в отелях юга
Туроператоры обратились в Ростуризм с просьбой повлиять на отельеров юга России, чтобы те бесплатно продлили проживание для гостей, которые застряли на курортах РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:32
2022-02-24T17:32
2022-02-24T17:32
туризм
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новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
ассоциация туроператоров россии (атор)
отели
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Туроператоры обратились в Ростуризм с просьбой повлиять на отельеров юга России, чтобы те бесплатно продлили проживание для гостей, которые застряли на курортах из-за приостановления авиасообщения, заявляет АТОР.Участник рынка просят Ростуризм вмешаться в ситуацию. Предполагается, что постояльцы будут находиться в местах размещения как минимум в течение суток или до решения вопроса по организации вывозных железнодорожных и автобусных маршрутов."В отличие от отелей Египта, Турции и ряда других стран, где входят в положение туристов и продлевают пребывание без доплаты, большинство гостиниц на наших курортах просит ее по рыночной цене. Позиция российских мест размещения в сложившейся ситуации представляется странной и необоснованной", — отмечают в АТОР.Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа воздушных гаваней Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Большое число как самостоятельных, так и организованных путешественников находятся в регионах с этих городах и не имеют возможности вернуться домой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), ассоциация туроператоров россии (атор), отели, гостиницы, ситуация в днр и лнр, россия, курск, элиста
АТОР просит Ростуризм обеспечить продление проживания гостей в отелях юга
АТОР просит Ростуризм повлиять на отели юга РФ и войти в положение отдыхающих
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Туроператоры обратились в Ростуризм с просьбой повлиять на отельеров юга России, чтобы те бесплатно продлили проживание для гостей, которые застряли на курортах из-за приостановления авиасообщения, заявляет АТОР.
Участник рынка просят Ростуризм вмешаться в ситуацию. Предполагается, что постояльцы будут находиться в местах размещения как минимум в течение суток или до решения вопроса по организации вывозных железнодорожных и автобусных маршрутов.
"В отличие от отелей Египта, Турции и ряда других стран, где входят в положение туристов и продлевают пребывание без доплаты, большинство гостиниц на наших курортах просит ее по рыночной цене. Позиция российских мест размещения в сложившейся ситуации представляется странной и необоснованной", — отмечают в АТОР.
Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа воздушных гаваней Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Большое число как самостоятельных, так и организованных путешественников находятся в регионах с этих городах и не имеют возможности вернуться домой.