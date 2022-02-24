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Театра на Юго-Западе открывает сезон премьерой пьесы "Ромул Великий"
Театра на Юго-Западе открывает сезон премьерой пьесы "Ромул Великий" - РИА Новости, 24.02.2022
Театра на Юго-Западе открывает сезон премьерой пьесы "Ромул Великий"
Театр на Юго-Западе отмечает свое 45летие. И в рамках юбилейной программы сезон был открыт премьерой "Ромул Великий". РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:27
2022-02-24T15:27
2022-02-24T15:27
пресс-релизы
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МОСКВА, 24 фев - Пресс-служба Московского театра на Юго-Западе. Театр на Юго-Западе отмечает свое 45летие. И в рамках юбилейной программы сезон был открыт премьерой "Ромул Великий".История последнего императора Рима - Ромула Августула. Многолетняя и всемогущая империя рушится - а императора заботят лишь его куры…Бюрократическая система, как положено, прогнила; сограждан волнует лишь их личный комфорт; воинственные германцы приближаются; жена Ромула, Юлия, стремится сохранить былое счастье, но тщетно."Трудно найти пьесу, которая бы совпадала с почерком нашего театра, "Ромул Великий" Фридриха Дюрренматта – прекрасный материал для сцены Юго-Запада. Эту пьесу можно поставить в нашей традиционной минималистической манере, наполнить нашей Юго-Западной экспрессией", - рассказывает Олег Николаевич Леушин, художественный руководитель театра, режиссер спектакля и исполнитель роли Ромула.Ближайшие даты спектакля: 4 марта, 15 апреляМероприятие предназначено для лиц возраста 16+Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 24 фев - Пресс-служба Московского театра на Юго-Западе. Театр на Юго-Западе отмечает свое 45летие. И в рамках юбилейной программы сезон был открыт премьерой "Ромул Великий".
История последнего императора Рима - Ромула Августула. Многолетняя и всемогущая империя рушится - а императора заботят лишь его куры…Бюрократическая система, как положено, прогнила; сограждан волнует лишь их личный комфорт; воинственные германцы приближаются; жена Ромула, Юлия, стремится сохранить былое счастье, но тщетно.
"Трудно найти пьесу, которая бы совпадала с почерком нашего театра, "Ромул Великий" Фридриха Дюрренматта – прекрасный материал для сцены Юго-Запада. Эту пьесу можно поставить в нашей традиционной минималистической манере, наполнить нашей Юго-Западной экспрессией", - рассказывает Олег Николаевич Леушин, художественный руководитель театра, режиссер спектакля и исполнитель роли Ромула.
Ближайшие даты спектакля: 4 марта, 15 апреля
Мероприятие предназначено для лиц возраста 16+
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.