https://ria.ru/20220224/poteri-1774801665.html

В ЛНР рассказали о потерях украинских силовиков с начала суток

В ЛНР рассказали о потерях украинских силовиков с начала суток - РИА Новости, 24.02.2022

В ЛНР рассказали о потерях украинских силовиков с начала суток

С начала суток в результате столкновений с Народной милицией Луганской народной республики убили и ранены до двух рот украинских силовиков, заявил журналистам... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:04

2022-02-24T16:04

2022-02-24T16:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

владимир путин

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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. С начала суток в результате столкновений с Народной милицией Луганской народной республики убили и ранены до двух рот украинских силовиков, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко."В результате атак Народной милиции поражено до двух рот личного состава (украинских силовиков – ред.)", - заявил Филипоненко.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/bezopasnost-1774803878.html

https://ria.ru/20220224/donbass-1774800913.html

луганская народная республика

россия

украина

донбасс

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, владимир путин, россия, украина, донбасс