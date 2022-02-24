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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/poteri-1774801665.html
В ЛНР рассказали о потерях украинских силовиков с начала суток
В ЛНР рассказали о потерях украинских силовиков с начала суток - РИА Новости, 24.02.2022
В ЛНР рассказали о потерях украинских силовиков с начала суток
С начала суток в результате столкновений с Народной милицией Луганской народной республики убили и ранены до двух рот украинских силовиков, заявил журналистам... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:04
2022-02-24T16:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. С начала суток в результате столкновений с Народной милицией Луганской народной республики убили и ранены до двух рот украинских силовиков, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко."В результате атак Народной милиции поражено до двух рот личного состава (украинских силовиков – ред.)", - заявил Филипоненко.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/bezopasnost-1774803878.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, владимир путин, россия, украина, донбасс
16:04 24.02.2022 (обновлено: 16:12 24.02.2022)
 
В ЛНР рассказали о потерях украинских силовиков с начала суток

В ЛНР заявили, что с начала суток убито и ранено до двух рот украинских силовиков

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. С начала суток в результате столкновений с Народной милицией Луганской народной республики убили и ранены до двух рот украинских силовиков, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
"В результате атак Народной милиции поражено до двух рот личного состава (украинских силовиков – ред.)", - заявил Филипоненко.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
16:11
США отказались от диалога с Россией по Украине, заявила Захарова
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Поврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
16:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Обстрелы на юге ДНР сильнее, чем на донецком направлении, заявил Басурин
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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