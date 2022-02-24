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МИД Австрии вызвал российского посла

МИД Австрии вызвал российского посла - РИА Новости, 24.02.2022

МИД Австрии вызвал российского посла

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский в четверг сообщил, что был вызван на беседу в австрийский МИД по поводу Украины. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:39

2022-02-24T14:39

2022-02-24T14:39

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в мире

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ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский в четверг сообщил, что был вызван на беседу в австрийский МИД по поводу Украины.Посол сообщил, что был вновь вызван в МИД Австрии на беседу с генсекретарем Питером Лаунски-Тиффенталем."Со своей стороны акцентировал, в частности, ограниченный характер проводимой специальной военной операции, не несущей угрозу украинским городам и мирному населению. Предостерег коллег от скоропалительных выводов и принятия далеко идущих решений на основе непроверенной информации. В развитие предыдущей беседы передал генсекретарю МИД подборку аутентичных фотоматериалов о преступлениях украинской военщины против гражданского населения на Донбассе", - написал посол в Facebook.Дипломат добавил, что выразил признательность за оперативно предпринятые по линии правоохранительных органов дополнительные меры по обеспечению безопасности российских диппредставительств в Австрии в связи с поступившими сегодня рано утром угрозами в адрес российского посольства.Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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