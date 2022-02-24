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МИД Японии вызвал российского посла

МИД Японии вызвал российского посла - РИА Новости, 24.02.2022

МИД Японии вызвал российского посла

Посол России в Японии Михаил Галузин был вызван в четверг в японский МИД, где глава ведомства Ёсимаса Хаяси заявил о недопустимости действий России в отношении... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:31

2022-02-24T14:31

2022-02-24T14:31

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ТОКИО, 24 фев – РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин был вызван в четверг в японский МИД, где глава ведомства Ёсимаса Хаяси заявил о недопустимости действий России в отношении Украины, сообщило агентство Киодо."Мы не можем принять односторонние попытки изменить статус-кво в регионе силовым способом. Мы выступаем с резким осуждением", - приводит слова Хаяси агентство.Глава японского МИД подчеркнул, что проводимая Россией специальная военная операция является "нарушением международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины"."Мы призываем Россию немедленно остановить вторжение на Украину и отвести войска обратно в Россию", - добавил министр.Российский посол, по данным агентства, подчеркнул, что Россия не проводит вторжение, и пообещал, что позиция Токио будет доведена до Москвы.Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, москва, токио, россия, донбасс, япония, украина