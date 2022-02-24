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Глава МИД Великобритании вызвала российского посла

Глава МИД Великобритании вызвала российского посла - РИА Новости, 24.02.2022

Глава МИД Великобритании вызвала российского посла

Посол России в Великобритании вызван в МИД в связи с военной операцией России на Украине, сообщила глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:38

2022-02-24T13:38

2022-02-24T13:50

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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Посол России в Великобритании вызван в МИД в связи с военной операцией России на Украине, сообщила глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс."Я вызвала посла России встретиться со мной и объяснить незаконное, неспровоцированное вторжение на Украину", - написала Трасс в Twitter.Она добавила, что Британия введет жесткие санкции и сплотит другие страны для оказания поддержки Украине.Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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