https://ria.ru/20220224/posol-1774746292.html

Глава МИД Венгрии вызвал российского посла

Глава МИД Венгрии вызвал российского посла - РИА Новости, 24.02.2022

Глава МИД Венгрии вызвал российского посла

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вызвал посла России в стране и проинформировал его о позиции Будапешта об операции РФ в отношении Украины, сообщил представитель РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:36

2022-02-24T13:36

2022-02-24T13:43

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

венгрия

владимир путин

россия

будапешт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152991/92/1529919226_0:200:2485:1598_1920x0_80_0_0_8dd197d8b843d16c6aaa3af0337ba044.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вызвал посла России в стране и проинформировал его о позиции Будапешта об операции РФ в отношении Украины, сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач."Министр иностранных дел Сийярто вызвал посла России в Будапеште и проинформировал его о позиции Венгрии по вопросу российского конфликта с Украиной: Венгрия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и будет частью совместного ответа ЕС", - написал Ковач в Twitter.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

венгрия

россия

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ситуация в днр и лнр, в мире, венгрия, владимир путин, россия, будапешт