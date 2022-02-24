https://ria.ru/20220224/politsiya-1774823103.html
Полиция Москвы напомнила о наказании за участие в несогласованных акциях
Полиция Москвы напомнила о наказании за участие в несогласованных акциях - РИА Новости, 24.02.2022
Полиция Москвы напомнила о наказании за участие в несогласованных акциях
Полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях, их организаторов и участников обещают привлечь к ответственности. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:05
2022-02-24T17:05
2022-02-24T17:05
москва
общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях, их организаторов и участников обещают привлечь к ответственности."ГУ МВД России по г. Москве предупреждает о недопустимости несогласованных публичных мероприятий и иных нарушений законодательства", - говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУМВД.Там напомнили, что распространяющиеся в соцсетях призывы к участию в публичных мероприятиях в центре Москвы незаконны, их участников и организаторов ждет установленная законом ответственность.
https://ria.ru/20220223/belorussiya-1774586575.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
Полиция Москвы напомнила о наказании за участие в несогласованных акциях
Полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях