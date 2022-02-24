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Полиция Москвы напомнила о наказании за участие в несогласованных акциях
Полиция Москвы напомнила о наказании за участие в несогласованных акциях - РИА Новости, 24.02.2022
Полиция Москвы напомнила о наказании за участие в несогласованных акциях
Полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях, их организаторов и участников обещают привлечь к ответственности. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:05
2022-02-24T17:05
москва
общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях, их организаторов и участников обещают привлечь к ответственности."ГУ МВД России по г. Москве предупреждает о недопустимости несогласованных публичных мероприятий и иных нарушений законодательства", - говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУМВД.Там напомнили, что распространяющиеся в соцсетях призывы к участию в публичных мероприятиях в центре Москвы незаконны, их участников и организаторов ждет установленная законом ответственность.
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Дарья Буймова
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москва, общество
17:05 24.02.2022
 
Полиция Москвы напомнила о наказании за участие в несогласованных акциях

Полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях, их организаторов и участников обещают привлечь к ответственности.
"ГУ МВД России по г. Москве предупреждает о недопустимости несогласованных публичных мероприятий и иных нарушений законодательства", - говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУМВД.
Там напомнили, что распространяющиеся в соцсетях призывы к участию в публичных мероприятиях в центре Москвы незаконны, их участников и организаторов ждет установленная законом ответственность.
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
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