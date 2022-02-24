https://ria.ru/20220224/politsiya-1774823103.html

Полиция Москвы напомнила о наказании за участие в несогласованных акциях

Полиция Москвы напомнила о наказании за участие в несогласованных акциях - РИА Новости, 24.02.2022

Полиция Москвы напомнила о наказании за участие в несогласованных акциях

Полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях, их организаторов и участников обещают привлечь к ответственности. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:05

2022-02-24T17:05

2022-02-24T17:05

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях, их организаторов и участников обещают привлечь к ответственности."ГУ МВД России по г. Москве предупреждает о недопустимости несогласованных публичных мероприятий и иных нарушений законодательства", - говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУМВД.Там напомнили, что распространяющиеся в соцсетях призывы к участию в публичных мероприятиях в центре Москвы незаконны, их участников и организаторов ждет установленная законом ответственность.

https://ria.ru/20220223/belorussiya-1774586575.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, общество