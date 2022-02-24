Володин поблагодарил Никарагуа за поддержку в деле признания ДНР и ЛНР
Володин поблагодарил Никарагуа за поддержку России в деле признания ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МАНАГУА (Никарагуа) 24 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил президента Никарагуа Даниеля Ортегу за поддержку решения России признать независимость ДНР и ЛНР.
"Мы благодарны президенту Никарагуа Даниелю Ортеге, который одним из первых поддержал решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик для обеспечения безопасности людей", - сказал Володин в четверг, выступая на заседании Национальной Ассамблеи Никарагуа.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
22 февраля, 06:01Донбасс хочет стать частью России, заявил президент Никарагуа
Опубликовано: Игорь Тоноян