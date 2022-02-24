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Володин поблагодарил Никарагуа за поддержку в деле признания ДНР и ЛНР
Володин поблагодарил Никарагуа за поддержку в деле признания ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.02.2022
Володин поблагодарил Никарагуа за поддержку в деле признания ДНР и ЛНР
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил президента Никарагуа Даниеля Ортегу за поддержку решения России признать независимость ДНР и ЛНР. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T22:42
2022-02-24T22:42
политика
россия
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вячеслав володин
никарагуа
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МАНАГУА (Никарагуа) 24 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил президента Никарагуа Даниеля Ортегу за поддержку решения России признать независимость ДНР и ЛНР.Также он отметил, что "граждане нашей страны благодарны Никарагуа за поддержку решения жителей Крыма вернуться в состав России, за признание независимости Абхазии и Южной Осетии".Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
донецкая народная республика
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политика, россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вячеслав володин, никарагуа
22:42 24.02.2022
 
Володин поблагодарил Никарагуа за поддержку в деле признания ДНР и ЛНР

Володин поблагодарил Никарагуа за поддержку России в деле признания ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАНАГУА (Никарагуа) 24 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил президента Никарагуа Даниеля Ортегу за поддержку решения России признать независимость ДНР и ЛНР.
"Мы благодарны президенту Никарагуа Даниелю Ортеге, который одним из первых поддержал решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик для обеспечения безопасности людей", - сказал Володин в четверг, выступая на заседании Национальной Ассамблеи Никарагуа.
Также он отметил, что "граждане нашей страны благодарны Никарагуа за поддержку решения жителей Крыма вернуться в состав России, за признание независимости Абхазии и Южной Осетии".
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 06:01
Донбасс хочет стать частью России, заявил президент Никарагуа
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВячеслав ВолодинНикарагуа
 
 
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