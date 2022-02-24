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Володин поблагодарил Никарагуа за поддержку в деле признания ДНР и ЛНР

Володин поблагодарил Никарагуа за поддержку в деле признания ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.02.2022

Володин поблагодарил Никарагуа за поддержку в деле признания ДНР и ЛНР

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил президента Никарагуа Даниеля Ортегу за поддержку решения России признать независимость ДНР и ЛНР. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T22:42

2022-02-24T22:42

2022-02-24T22:42

политика

россия

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вячеслав володин

никарагуа

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МАНАГУА (Никарагуа) 24 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил президента Никарагуа Даниеля Ортегу за поддержку решения России признать независимость ДНР и ЛНР.Также он отметил, что "граждане нашей страны благодарны Никарагуа за поддержку решения жителей Крыма вернуться в состав России, за признание независимости Абхазии и Южной Осетии".Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вячеслав володин, никарагуа