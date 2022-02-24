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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/petrovskoe-1774618980.html
Украинские силовики обстреляли населенный пункт Петровское в ДНР
Украинские силовики обстреляли населенный пункт Петровское в ДНР - РИА Новости, 24.02.2022
Украинские силовики обстреляли населенный пункт Петровское в ДНР
Украинские силовики обстреляли населенный пункт Петровское в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T05:02
2022-02-24T05:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
украина
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Петровское в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, днр, украина
05:02 24.02.2022 (обновлено: 05:08 24.02.2022)
 
Украинские силовики обстреляли населенный пункт Петровское в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК заявило, что ВСУ обстреляли населенный пункт Петровское

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Петровское в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 03.25... - н.п. Петровское: выпущено 4 мины калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
04:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Володин: США выбрали Украину как точку нагнетания эскалации против России
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРУкраина
 
 
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