https://ria.ru/20220224/otrasli-1774911405.html
США вводят меры экспортного контроля против нескольких отраслей России
США вводят меры экспортного контроля против нескольких отраслей России - РИА Новости, 24.02.2022
США вводят меры экспортного контроля против нескольких отраслей России
США вводят меры экспортного контроля в отношении оборонной, аэрокосмической и морской отраслей России, говорится в обнародованном в четверг заявлении... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T22:44
2022-02-24T22:44
2022-02-24T23:03
сша
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москва
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США вводят меры экспортного контроля в отношении оборонной, аэрокосмической и морской отраслей России, говорится в обнародованном в четверг заявлении министерства торговли США."Меры экспортного контроля в отношении России накладывают ограничения на категории чувствительных товаров, на которые Москва полагается при развитии своей оборонной, аэрокосмической и морской промышленности", - следует из заявления ведомства.Отмечается, что меры экспортного контроля затрагивают "полупроводники, оборудование для обеспечения информационной безопасности, лазеры и датчики".
https://ria.ru/20220224/sputniki-1774910440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, санкции в отношении россии, москва, космос - риа наука
22:44 24.02.2022 (обновлено: 23:03 24.02.2022)
США вводят меры экспортного контроля против нескольких отраслей России
США вводят меры экспортного контроля против обороной, космической и морской отрасли России