https://ria.ru/20220224/otrasli-1774911405.html

США вводят меры экспортного контроля против нескольких отраслей России

США вводят меры экспортного контроля против нескольких отраслей России - РИА Новости, 24.02.2022

США вводят меры экспортного контроля против нескольких отраслей России

США вводят меры экспортного контроля в отношении оборонной, аэрокосмической и морской отраслей России, говорится в обнародованном в четверг заявлении... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T22:44

2022-02-24T22:44

2022-02-24T23:03

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россия

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санкции в отношении россии

москва

космос - риа наука

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США вводят меры экспортного контроля в отношении оборонной, аэрокосмической и морской отраслей России, говорится в обнародованном в четверг заявлении министерства торговли США."Меры экспортного контроля в отношении России накладывают ограничения на категории чувствительных товаров, на которые Москва полагается при развитии своей оборонной, аэрокосмической и морской промышленности", - следует из заявления ведомства.Отмечается, что меры экспортного контроля затрагивают "полупроводники, оборудование для обеспечения информационной безопасности, лазеры и датчики".

https://ria.ru/20220224/sputniki-1774910440.html

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2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

сша, россия, в мире, санкции в отношении россии, москва, космос - риа наука