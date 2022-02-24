Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220224/otrasli-1774911405.html
США вводят меры экспортного контроля против нескольких отраслей России
США вводят меры экспортного контроля против нескольких отраслей России - РИА Новости, 24.02.2022
США вводят меры экспортного контроля против нескольких отраслей России
США вводят меры экспортного контроля в отношении оборонной, аэрокосмической и морской отраслей России, говорится в обнародованном в четверг заявлении... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T22:44
2022-02-24T23:03
сша
россия
в мире
санкции в отношении россии
москва
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767059191_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_9406c849d8c067cc50e91555e2b52b8a.jpg
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США вводят меры экспортного контроля в отношении оборонной, аэрокосмической и морской отраслей России, говорится в обнародованном в четверг заявлении министерства торговли США."Меры экспортного контроля в отношении России накладывают ограничения на категории чувствительных товаров, на которые Москва полагается при развитии своей оборонной, аэрокосмической и морской промышленности", - следует из заявления ведомства.Отмечается, что меры экспортного контроля затрагивают "полупроводники, оборудование для обеспечения информационной безопасности, лазеры и датчики".
https://ria.ru/20220224/sputniki-1774910440.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767059191_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_87a1aa1e49cd5d5d7faf842a302e3d0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, в мире, санкции в отношении россии, москва, космос - риа наука
22:44 24.02.2022 (обновлено: 23:03 24.02.2022)
 
США вводят меры экспортного контроля против нескольких отраслей России

США вводят меры экспортного контроля против обороной, космической и морской отрасли России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаг США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США вводят меры экспортного контроля в отношении оборонной, аэрокосмической и морской отраслей России, говорится в обнародованном в четверг заявлении министерства торговли США.
"Меры экспортного контроля в отношении России накладывают ограничения на категории чувствительных товаров, на которые Москва полагается при развитии своей оборонной, аэрокосмической и морской промышленности", - следует из заявления ведомства.
Отмечается, что меры экспортного контроля затрагивают "полупроводники, оборудование для обеспечения информационной безопасности, лазеры и датчики".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 22:39
Рогозин заверил, что санкции США не скажутся на производстве спутников
Опубликовано: Петр Попадюк
 
СШАРоссияВ миреСанкции в отношении РоссииМоскваКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала