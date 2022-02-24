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Межгосударственные отношения России и Пакистана

Межгосударственные отношения России и Пакистана - РИА Новости, 24.02.2022

Межгосударственные отношения России и Пакистана

Дипломатические отношения между СССР и Исламской Республикой Пакистан (ИРП) установлены 1 мая 1948 года. Россия была признана пакистанским правительством как... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T02:03

2022-02-24T02:03

2022-02-24T02:03

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Дипломатические отношения между СССР и Исламской Республикой Пакистан (ИРП) установлены 1 мая 1948 года. Россия была признана пакистанским правительством как государство-продолжатель СССР 20 декабря 1991 года.В 2000-х годах, после вступления Исламабада в международную антитеррористическую коалицию, российско-пакистанские отношения активизировались, прежде всего в политической области. В феврале 2003 года состоялся официальный визит в Россию президента Пакистана Первеза Мушаррафа. В мае 2011 года Москву посетил президент Пакистана Асиф Али Зардари. В апреле 2007 года в Исламабаде побывал председатель правительства России (2004-2007) Михаил Фрадков. Это был первый визит представителя руководства российского государства такого уровня за более чем 30 лет.Новый импульс двусторонним отношения России и Пакистана придало присоединение Пакистана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена в июне 2017 года. Сегодня Пакистан – важный внешнеполитический партнер России. Поддерживается интенсивный политический диалог, в том числе на высшем и высоком уровнях. 10 июля 2015 года "на полях" саммита ШОС в Уфе состоялась встреча Владимира Путина с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом. 9 июня 2017 года Владимир Путин и Наваз Шариф вновь встретились "на полях" саммита ШОС в Астане (ныне Нур-Султан, Казахстан).10 июня 2018 года "на полях" саммита ШОС в Циндао (Китай) состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Пакистана Мамнуном Хуссейном.В июне 2019 года "на полях" заседания совета глав государств ШОС в Бишкеке (Киргизия) состоялась беседа президента России Владимира Путина и премьер-министра Пакистана Имрана Хана.Поддерживается диалог на уровне глав правительств. 30 ноября 2017 года в Сочи "на полях" саммита глав правительств государств-членов ШОС состоялась беседа премьер министра России (2012-2020) Дмитрия Медведева с премьер-министром Пакистана Шахидом Хаканом Аббаси.5 ноября 2018 года председатель правительства России Дмитрий Медведев встретился с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом "на полях" первой Китайской международной импортной выставки в Шанхае (Китай).26 сентября 2019 года "на полях" 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США) министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров встретился с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.Регулярный характер носят встречи министров иностранных дел двух стран. Сергей Лавров и Шах Мехмуд Курейши встречались 28 сентября 2018 года в Нью-Йорке "на полях" 73-й сессии Генассамблеи ООН, 26 декабря 2018 года в Москве, 22 мая 2019 года в Бишкеке и 10 сентября 2020 года в Москве "на полях" заседаний СМИД ШОС.6-7 апреля 2021 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Пакистан с рабочим визитом, в рамках которого состоялись его переговоры с главой внешнеполитического ведомства Шахом Мехмудом Курейши, а также встречи с премьер-министром Имраном Ханом и начальником штаба сухопутных войск Камаром Джаведом Баджвой. Очередная рабочая встреча Сергея Лаврова и Шаха Мехмуда Курейши состоялась 14 июля "на полях" заседания СМИД ШОС в Душанбе (Таджикистан).16 сентября 2021 года глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Курейши "на полях" заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе.Развиваются межпарламентские связи. 8 декабря 2018 года председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин встретился со спикером Нацассамблеи Пакистана Асадом Кайсером в Тегеране (Иран) "на полях" второй конференции глав парламентов России, Пакистана, Китая, Афганистана, Ирана и Турции.1 июля 2019 года Вячеслав Володин и Асад Кайсер провели встречу в Москве "на полях" второго Международного форума "Развитие парламентаризма". Очередная встреча Вячеслава Володина и Асада Кайсера состоялась 24 сентября 2019 года в Нур-Султане "на полях" четвертого Совещания спикеров парламентов стран Евразии. 26-31 октября 2019 года состоялся визит в Москву и Санкт-Петербург делегации Сената Пакистана во главе с сенатором Сиядом Шибли Фаразом. 28 октября 2019 года состоялись переговоры с группой членов Совета Федерации во главе с председателем Комитета по международным делам Константином Косачевым.Функционирует межведомственная Рабочая группа по противодействию международному терроризму и другим новым вызовам международной безопасности. Ее очередное девятое заседание состоялось 22 ноября 2021 года в Москве.Сотрудничество в торгово-экономической сфере осуществляется на основе межправительственного Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве от 20 апреля 1999 года. В 2000 году была учреждена Российско-Пакистанская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Очередное шестое заседание прошло в декабре 2019 года в Исламабаде.В начале 2020 года Исламабад погасил свою задолженность перед Москвой в размере 93,5 миллиона долларов. Долг возник в 1980-е годы в результате экспортно-импортных операций и тормозил интенсификацию торгово-экономического сотрудничества. Пакистан рассчитывает на то, что урегулирование данного вопроса поспособствует развитию экономических связей и притоку инвестиций из России.В 2020 году объем товарооборота составил рекордные 790 миллионов долларов, увеличившись на 46%, в том числе за счет крупных поставок российской пшеницы.В 2021 году товарооборот России с Пакистаном составил почти 697 миллионов долларов, уменьшившись на 11,75% по сравнению с 2020 годом. Экспорт России составил 343,5 миллиона долларов, импорт – 353,5 миллиона долларов.В структуре российского экспорта – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (61,29% от всего объема экспорта России в Пакистан); металлы и изделия из них (15,46%); минеральные продукты (8,52%); продукция химической промышленности (5,77%); древесина и целлюлозно-бумажные изделия (5,17%); машины, оборудование и транспортные средства (3,57%).Российский импорт представлен текстилем и обувью (54,83% от всего объема импорта России из Пакистана); продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем (23,89%); продукцией химической промышленности (4,66%); машинами, оборудованием и транспортными средствами (1,91%); металлами и изделиями из них (1,15%) и минеральными продуктами (1,03%).Перспективная область делового партнерства – энергетика. Флагманский проект – строительство газопровода "Север-Юг" из Карачи в Лахор в соответствии с подписанным в 2015 году межправсоглашением. Ведутся переговоры в целях скорейшего перехода к его практической реализации.Среди других перспективных проектов – модернизация построенного при содействии СССР Карачинского металлургического завода, реконструкция энергетической и железнодорожной систем Пакистана.Знаковым событием в развитии военно-политических связей Москвы и Исламабада стало подписание в 2014 году соглашения о сотрудничестве между военными ведомствами двух государств. Заключение договоренности произошло в ходе первого в новейшей истории России визита главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.Первые поставки российских вооружений в Пакистан осуществлялись в 1996-2004 годах: тогда Москва отправила Исламабаду около 70 вертолетов Ми-17. Вскоре после этого продажи вооружений Пакистану приостановились, и были возобновлены в 2014 году. В 2017 году Россия завершила поставку в Пакистан четырех ударных вертолетов Ми-35. В том же году Исламабад получил два транспортных вертолета Ми-171Е.Ежегодно с 2016 года попеременно в Пакистане и России проходят российско-пакистанские тактические учения "Дружба" для отработки взаимодействия при выполнении антитеррористических операций в горных условиях. Очередной этап учений прошел в сентябре-октябре 2021 года на полигоне Молькино в Краснодарском крае.В северной части Аравийского моря проводятся росийско-пакистанские учения по пресечению деятельности пиратских группировок и других преступных групп на море "Аравийский муссон".Осуществляется взаимодействие в сфере противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. В феврале 2021 года Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана одобрило применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Исламабад и Москва обсуждают возможность производства в Пакистане вакцины "Спутник V".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, наваз шариф, мамнун хуссейн, россия, пакистан