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Межгосударственные отношения России и Пакистана
Межгосударственные отношения России и Пакистана - РИА Новости, 24.02.2022
Межгосударственные отношения России и Пакистана
Дипломатические отношения между СССР и Исламской Республикой Пакистан (ИРП) установлены 1 мая 1948 года. Россия была признана пакистанским правительством как... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T02:03
2022-02-24T02:03
справки
наваз шариф
мамнун хуссейн
россия
пакистан
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Дипломатические отношения между СССР и Исламской Республикой Пакистан (ИРП) установлены 1 мая 1948 года. Россия была признана пакистанским правительством как государство-продолжатель СССР 20 декабря 1991 года.В 2000-х годах, после вступления Исламабада в международную антитеррористическую коалицию, российско-пакистанские отношения активизировались, прежде всего в политической области. В феврале 2003 года состоялся официальный визит в Россию президента Пакистана Первеза Мушаррафа. В мае 2011 года Москву посетил президент Пакистана Асиф Али Зардари. В апреле 2007 года в Исламабаде побывал председатель правительства России (2004-2007) Михаил Фрадков. Это был первый визит представителя руководства российского государства такого уровня за более чем 30 лет.Новый импульс двусторонним отношения России и Пакистана придало присоединение Пакистана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена в июне 2017 года. Сегодня Пакистан – важный внешнеполитический партнер России. Поддерживается интенсивный политический диалог, в том числе на высшем и высоком уровнях. 10 июля 2015 года "на полях" саммита ШОС в Уфе состоялась встреча Владимира Путина с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом. 9 июня 2017 года Владимир Путин и Наваз Шариф вновь встретились "на полях" саммита ШОС в Астане (ныне Нур-Султан, Казахстан).10 июня 2018 года "на полях" саммита ШОС в Циндао (Китай) состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Пакистана Мамнуном Хуссейном.В июне 2019 года "на полях" заседания совета глав государств ШОС в Бишкеке (Киргизия) состоялась беседа президента России Владимира Путина и премьер-министра Пакистана Имрана Хана.Поддерживается диалог на уровне глав правительств. 30 ноября 2017 года в Сочи "на полях" саммита глав правительств государств-членов ШОС состоялась беседа премьер министра России (2012-2020) Дмитрия Медведева с премьер-министром Пакистана Шахидом Хаканом Аббаси.5 ноября 2018 года председатель правительства России Дмитрий Медведев встретился с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом "на полях" первой Китайской международной импортной выставки в Шанхае (Китай).26 сентября 2019 года "на полях" 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США) министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров встретился с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.Регулярный характер носят встречи министров иностранных дел двух стран. Сергей Лавров и Шах Мехмуд Курейши встречались 28 сентября 2018 года в Нью-Йорке "на полях" 73-й сессии Генассамблеи ООН, 26 декабря 2018 года в Москве, 22 мая 2019 года в Бишкеке и 10 сентября 2020 года в Москве "на полях" заседаний СМИД ШОС.6-7 апреля 2021 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Пакистан с рабочим визитом, в рамках которого состоялись его переговоры с главой внешнеполитического ведомства Шахом Мехмудом Курейши, а также встречи с премьер-министром Имраном Ханом и начальником штаба сухопутных войск Камаром Джаведом Баджвой. Очередная рабочая встреча Сергея Лаврова и Шаха Мехмуда Курейши состоялась 14 июля "на полях" заседания СМИД ШОС в Душанбе (Таджикистан).16 сентября 2021 года глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Курейши "на полях" заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе.Развиваются межпарламентские связи. 8 декабря 2018 года председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин встретился со спикером Нацассамблеи Пакистана Асадом Кайсером в Тегеране (Иран) "на полях" второй конференции глав парламентов России, Пакистана, Китая, Афганистана, Ирана и Турции.1 июля 2019 года Вячеслав Володин и Асад Кайсер провели встречу в Москве "на полях" второго Международного форума "Развитие парламентаризма". Очередная встреча Вячеслава Володина и Асада Кайсера состоялась 24 сентября 2019 года в Нур-Султане "на полях" четвертого Совещания спикеров парламентов стран Евразии. 26-31 октября 2019 года состоялся визит в Москву и Санкт-Петербург делегации Сената Пакистана во главе с сенатором Сиядом Шибли Фаразом. 28 октября 2019 года состоялись переговоры с группой членов Совета Федерации во главе с председателем Комитета по международным делам Константином Косачевым.Функционирует межведомственная Рабочая группа по противодействию международному терроризму и другим новым вызовам международной безопасности. Ее очередное девятое заседание состоялось 22 ноября 2021 года в Москве.Сотрудничество в торгово-экономической сфере осуществляется на основе межправительственного Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве от 20 апреля 1999 года. В 2000 году была учреждена Российско-Пакистанская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Очередное шестое заседание прошло в декабре 2019 года в Исламабаде.В начале 2020 года Исламабад погасил свою задолженность перед Москвой в размере 93,5 миллиона долларов. Долг возник в 1980-е годы в результате экспортно-импортных операций и тормозил интенсификацию торгово-экономического сотрудничества. Пакистан рассчитывает на то, что урегулирование данного вопроса поспособствует развитию экономических связей и притоку инвестиций из России.В 2020 году объем товарооборота составил рекордные 790 миллионов долларов, увеличившись на 46%, в том числе за счет крупных поставок российской пшеницы.В 2021 году товарооборот России с Пакистаном составил почти 697 миллионов долларов, уменьшившись на 11,75% по сравнению с 2020 годом. Экспорт России составил 343,5 миллиона долларов, импорт – 353,5 миллиона долларов.В структуре российского экспорта – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (61,29% от всего объема экспорта России в Пакистан); металлы и изделия из них (15,46%); минеральные продукты (8,52%); продукция химической промышленности (5,77%); древесина и целлюлозно-бумажные изделия (5,17%); машины, оборудование и транспортные средства (3,57%).Российский импорт представлен текстилем и обувью (54,83% от всего объема импорта России из Пакистана); продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем (23,89%); продукцией химической промышленности (4,66%); машинами, оборудованием и транспортными средствами (1,91%); металлами и изделиями из них (1,15%) и минеральными продуктами (1,03%).Перспективная область делового партнерства – энергетика. Флагманский проект – строительство газопровода "Север-Юг" из Карачи в Лахор в соответствии с подписанным в 2015 году межправсоглашением. Ведутся переговоры в целях скорейшего перехода к его практической реализации.Среди других перспективных проектов – модернизация построенного при содействии СССР Карачинского металлургического завода, реконструкция энергетической и железнодорожной систем Пакистана.Знаковым событием в развитии военно-политических связей Москвы и Исламабада стало подписание в 2014 году соглашения о сотрудничестве между военными ведомствами двух государств. Заключение договоренности произошло в ходе первого в новейшей истории России визита главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.Первые поставки российских вооружений в Пакистан осуществлялись в 1996-2004 годах: тогда Москва отправила Исламабаду около 70 вертолетов Ми-17. Вскоре после этого продажи вооружений Пакистану приостановились, и были возобновлены в 2014 году. В 2017 году Россия завершила поставку в Пакистан четырех ударных вертолетов Ми-35. В том же году Исламабад получил два транспортных вертолета Ми-171Е.Ежегодно с 2016 года попеременно в Пакистане и России проходят российско-пакистанские тактические учения "Дружба" для отработки взаимодействия при выполнении антитеррористических операций в горных условиях. Очередной этап учений прошел в сентябре-октябре 2021 года на полигоне Молькино в Краснодарском крае.В северной части Аравийского моря проводятся росийско-пакистанские учения по пресечению деятельности пиратских группировок и других преступных групп на море "Аравийский муссон".Осуществляется взаимодействие в сфере противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. В феврале 2021 года Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана одобрило применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Исламабад и Москва обсуждают возможность производства в Пакистане вакцины "Спутник V".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, наваз шариф, мамнун хуссейн, россия, пакистан
02:03 24.02.2022
 

Межгосударственные отношения России и Пакистана

© AFP 2022 / Handout/Russian Foreign MinistryВстреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своим пакистанским коллегой Шахом Махмудом Куреши, Пакистан
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своим пакистанским коллегой Шахом Махмудом Куреши, Пакистан - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AFP 2022 / Handout/Russian Foreign Ministry
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своим пакистанским коллегой Шахом Махмудом Куреши, Пакистан
Читать ria.ru в
Дипломатические отношения между СССР и Исламской Республикой Пакистан (ИРП) установлены 1 мая 1948 года. Россия была признана пакистанским правительством как государство-продолжатель СССР 20 декабря 1991 года.
В 2000-х годах, после вступления Исламабада в международную антитеррористическую коалицию, российско-пакистанские отношения активизировались, прежде всего в политической области.
В феврале 2003 года состоялся официальный визит в Россию президента Пакистана Первеза Мушаррафа. В мае 2011 года Москву посетил президент Пакистана Асиф Али Зардари. В апреле 2007 года в Исламабаде побывал председатель правительства России (2004-2007) Михаил Фрадков. Это был первый визит представителя руководства российского государства такого уровня за более чем 30 лет.
Новый импульс двусторонним отношения России и Пакистана придало присоединение Пакистана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена в июне 2017 года. Сегодня Пакистан – важный внешнеполитический партнер России. Поддерживается интенсивный политический диалог, в том числе на высшем и высоком уровнях.
10 июля 2015 года "на полях" саммита ШОС в Уфе состоялась встреча Владимира Путина с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом.
9 июня 2017 года Владимир Путин и Наваз Шариф вновь встретились "на полях" саммита ШОС в Астане (ныне Нур-Султан, Казахстан).
10 июня 2018 года "на полях" саммита ШОС в Циндао (Китай) состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Пакистана Мамнуном Хуссейном.
В июне 2019 года "на полях" заседания совета глав государств ШОС в Бишкеке (Киргизия) состоялась беседа президента России Владимира Путина и премьер-министра Пакистана Имрана Хана.
Поддерживается диалог на уровне глав правительств. 30 ноября 2017 года в Сочи "на полях" саммита глав правительств государств-членов ШОС состоялась беседа премьер министра России (2012-2020) Дмитрия Медведева с премьер-министром Пакистана Шахидом Хаканом Аббаси.
5 ноября 2018 года председатель правительства России Дмитрий Медведев встретился с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом "на полях" первой Китайской международной импортной выставки в Шанхае (Китай).
26 сентября 2019 года "на полях" 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США) министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров встретился с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.
Регулярный характер носят встречи министров иностранных дел двух стран. Сергей Лавров и Шах Мехмуд Курейши встречались 28 сентября 2018 года в Нью-Йорке "на полях" 73-й сессии Генассамблеи ООН, 26 декабря 2018 года в Москве, 22 мая 2019 года в Бишкеке и 10 сентября 2020 года в Москве "на полях" заседаний СМИД ШОС.
6-7 апреля 2021 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Пакистан с рабочим визитом, в рамках которого состоялись его переговоры с главой внешнеполитического ведомства Шахом Мехмудом Курейши, а также встречи с премьер-министром Имраном Ханом и начальником штаба сухопутных войск Камаром Джаведом Баджвой.
Очередная рабочая встреча Сергея Лаврова и Шаха Мехмуда Курейши состоялась 14 июля "на полях" заседания СМИД ШОС в Душанбе (Таджикистан).
16 сентября 2021 года глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Курейши "на полях" заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе.
Развиваются межпарламентские связи. 8 декабря 2018 года председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин встретился со спикером Нацассамблеи Пакистана Асадом Кайсером в Тегеране (Иран) "на полях" второй конференции глав парламентов России, Пакистана, Китая, Афганистана, Ирана и Турции.
1 июля 2019 года Вячеслав Володин и Асад Кайсер провели встречу в Москве "на полях" второго Международного форума "Развитие парламентаризма".
Очередная встреча Вячеслава Володина и Асада Кайсера состоялась 24 сентября 2019 года в Нур-Султане "на полях" четвертого Совещания спикеров парламентов стран Евразии.
26-31 октября 2019 года состоялся визит в Москву и Санкт-Петербург делегации Сената Пакистана во главе с сенатором Сиядом Шибли Фаразом. 28 октября 2019 года состоялись переговоры с группой членов Совета Федерации во главе с председателем Комитета по международным делам Константином Косачевым.
Функционирует межведомственная Рабочая группа по противодействию международному терроризму и другим новым вызовам международной безопасности. Ее очередное девятое заседание состоялось 22 ноября 2021 года в Москве.
Сотрудничество в торгово-экономической сфере осуществляется на основе межправительственного Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве от 20 апреля 1999 года. В 2000 году была учреждена Российско-Пакистанская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Очередное шестое заседание прошло в декабре 2019 года в Исламабаде.
В начале 2020 года Исламабад погасил свою задолженность перед Москвой в размере 93,5 миллиона долларов. Долг возник в 1980-е годы в результате экспортно-импортных операций и тормозил интенсификацию торгово-экономического сотрудничества. Пакистан рассчитывает на то, что урегулирование данного вопроса поспособствует развитию экономических связей и притоку инвестиций из России.
В 2020 году объем товарооборота составил рекордные 790 миллионов долларов, увеличившись на 46%, в том числе за счет крупных поставок российской пшеницы.
В 2021 году товарооборот России с Пакистаном составил почти 697 миллионов долларов, уменьшившись на 11,75% по сравнению с 2020 годом. Экспорт России составил 343,5 миллиона долларов, импорт – 353,5 миллиона долларов.
В структуре российского экспорта – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (61,29% от всего объема экспорта России в Пакистан); металлы и изделия из них (15,46%); минеральные продукты (8,52%); продукция химической промышленности (5,77%); древесина и целлюлозно-бумажные изделия (5,17%); машины, оборудование и транспортные средства (3,57%).
Российский импорт представлен текстилем и обувью (54,83% от всего объема импорта России из Пакистана); продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем (23,89%); продукцией химической промышленности (4,66%); машинами, оборудованием и транспортными средствами (1,91%); металлами и изделиями из них (1,15%) и минеральными продуктами (1,03%).
Перспективная область делового партнерства – энергетика. Флагманский проект – строительство газопровода "Север-Юг" из Карачи в Лахор в соответствии с подписанным в 2015 году межправсоглашением. Ведутся переговоры в целях скорейшего перехода к его практической реализации.
Среди других перспективных проектов – модернизация построенного при содействии СССР Карачинского металлургического завода, реконструкция энергетической и железнодорожной систем Пакистана.
Знаковым событием в развитии военно-политических связей Москвы и Исламабада стало подписание в 2014 году соглашения о сотрудничестве между военными ведомствами двух государств. Заключение договоренности произошло в ходе первого в новейшей истории России визита главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.
Первые поставки российских вооружений в Пакистан осуществлялись в 1996-2004 годах: тогда Москва отправила Исламабаду около 70 вертолетов Ми-17. Вскоре после этого продажи вооружений Пакистану приостановились, и были возобновлены в 2014 году. В 2017 году Россия завершила поставку в Пакистан четырех ударных вертолетов Ми-35. В том же году Исламабад получил два транспортных вертолета Ми-171Е.
Ежегодно с 2016 года попеременно в Пакистане и России проходят российско-пакистанские тактические учения "Дружба" для отработки взаимодействия при выполнении антитеррористических операций в горных условиях. Очередной этап учений прошел в сентябре-октябре 2021 года на полигоне Молькино в Краснодарском крае.
В северной части Аравийского моря проводятся росийско-пакистанские учения по пресечению деятельности пиратских группировок и других преступных групп на море "Аравийский муссон".
Осуществляется взаимодействие в сфере противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. В феврале 2021 года Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана одобрило применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Исламабад и Москва обсуждают возможность производства в Пакистане вакцины "Спутник V".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
Опубликовано: Алёна Пава
 
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