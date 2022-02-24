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ВС бьют высокоточным оружием только по военным объектам, заявило Минобороны
ВС бьют высокоточным оружием только по военным объектам, заявило Минобороны - РИА Новости, 24.02.2022
ВС бьют высокоточным оружием только по военным объектам, заявило Минобороны
Вооруженные силы РФ наносят удары высокоточным оружием только по украинским военным объектам, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:15
2022-02-24T13:15
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ наносят удары высокоточным оружием только по украинским военным объектам, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Высокоточным оружием российских вооруженных сил выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ", - сказал Конашенков.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/ukraina-1774728695.html
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Варвара Скокшина
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины
13:15 24.02.2022
 
ВС бьют высокоточным оружием только по военным объектам, заявило Минобороны

Минобороны: Россия бьет высокоточным оружием только по военным объектам на Украине

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ наносят удары высокоточным оружием только по украинским военным объектам, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Высокоточным оружием российских вооруженных сил выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ", - сказал Конашенков.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Национальные флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:50В мире
Украина разорвала дипотношения с Россией
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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