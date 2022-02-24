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ВС бьют высокоточным оружием только по военным объектам, заявило Минобороны

ВС бьют высокоточным оружием только по военным объектам, заявило Минобороны - РИА Новости, 24.02.2022

ВС бьют высокоточным оружием только по военным объектам, заявило Минобороны

Вооруженные силы РФ наносят удары высокоточным оружием только по украинским военным объектам, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:15

2022-02-24T13:15

2022-02-24T13:15

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ наносят удары высокоточным оружием только по украинским военным объектам, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Высокоточным оружием российских вооруженных сил выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ", - сказал Конашенков.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/ukraina-1774728695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины