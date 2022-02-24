https://ria.ru/20220224/okhrana-1774914683.html

В Турции усилили охрану российских загранучреждений

В Турции усилили охрану российских загранучреждений - РИА Новости, 24.02.2022

В Турции усилили охрану российских загранучреждений

Силы безопасности Турции пресекли в четверг попытку проведения несанкционированной акции возле посольства России в Турции, турецкая сторона приняла меры по... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T23:06

2022-02-24T23:06

2022-02-24T23:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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украина

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ситуация в днр и лнр

турция

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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Силы безопасности Турции пресекли в четверг попытку проведения несанкционированной акции возле посольства России в Турции, турецкая сторона приняла меры по усилению охраны загранучреждений, сообщили РИА Новости в посольстве РФ."Была предпринята попытка проведения несанкционированной акции около посольства, которая была пресечена местными силами безопасности. Турецкая сторона приняла меры по усилению охраны российских загранучреждений с целью предотвращения провокаций", - сообщили в посольстве.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/spetsoperatsiya-1774767269.html

https://ria.ru/20220223/razgovor-1774562727.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, турция