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Семь домов повреждены в ЛНР из-за обстрела со стороны украинских войск
Семь домов повреждены в ЛНР из-за обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 24.02.2022
Семь домов повреждены в ЛНР из-за обстрела со стороны украинских войск
Как минимум семь домов и два объекта инфраструктуры повреждены при обстреле со стороны украинских войск Первомайского направления в Луганской народной... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T22:56
2022-02-24T22:56
в мире
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Как минимум семь домов и два объекта инфраструктуры повреждены при обстреле со стороны украинских войск Первомайского направления в Луганской народной республике, заявили в четверг в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).Ранее в ЛНР заявили о повреждении жилых домов в поселке Золотое-5 в результате обстрела со стороны украинских войск."Вооруженные формирования Украины продолжают обстрелы республики ", - заявил журналистам офицер представительства ЛНР в СЦКК.Он уточнил, что в результате огня украинских военных повреждены по меньшей мере семь домов и два объекта инфраструктуры в подконтрольных республике Первомайске, Голубовском и Донецком.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/vsu-1774862833.html
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Игорь Тоноян
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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60
в мире, луганская народная республика, украина
22:56 24.02.2022
 
Семь домов повреждены в ЛНР из-за обстрела со стороны украинских войск

Семь домов повреждены в ЛНР из-за обстрела со стороны украинских войск

© Фото : аккаунт министерства обороны Украины на FacebookАртиллерия ВСУ
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : аккаунт министерства обороны Украины на Facebook
Артиллерия ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Как минимум семь домов и два объекта инфраструктуры повреждены при обстреле со стороны украинских войск Первомайского направления в Луганской народной республике, заявили в четверг в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
Ранее в ЛНР заявили о повреждении жилых домов в поселке Золотое-5 в результате обстрела со стороны украинских войск.
Бронетехника ВСУ во время учений - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 19:10В мире
ВСУ загоняют военную технику в жилые дворы, заявили в ЛНР
"Вооруженные формирования Украины продолжают обстрелы республики ", - заявил журналистам офицер представительства ЛНР в СЦКК.
Он уточнил, что в результате огня украинских военных повреждены по меньшей мере семь домов и два объекта инфраструктуры в подконтрольных республике Первомайске, Голубовском и Донецком.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Игорь Тоноян
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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