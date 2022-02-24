https://ria.ru/20220224/obstrely-1774911539.html

ВСУ наращивают калибр вооружений, заявили в ЛНР

ВСУ наращивают калибр вооружений, заявили в ЛНР - РИА Новости, 24.02.2022

ВСУ наращивают калибр вооружений, заявили в ЛНР

Интенсивность обстрелов вооруженными силами Украины по ЛНР снизилась, но ВСУ наращивает калибр вооружений, используются системы залпового огня, заявил... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T22:47

2022-02-24T22:47

2022-02-24T22:47

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Интенсивность обстрелов вооруженными силами Украины по ЛНР снизилась, но ВСУ наращивает калибр вооружений, используются системы залпового огня, заявил пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."К счастью, их (обстрелов) интенсивность по поселкам и населенным пунктам Луганской народной республики снизилась, однако наращивается калибр вооружений. Впервые с 2015 года противник применил реактивные системы залпового огня, однако за счет активности нашей артиллерии, за счет активности наших огневых средств поражения украинской техники, за счет контрбатарейной стрельбы количество обстрелов, наносимых по мирным жителям Луганской народной республики, снизилось в разы", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что ЛНР освободила населенный пункт Лопаскино, который контролировала украинская армия 8 лет.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/dobrovoltsy-1774909922.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр