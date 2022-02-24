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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/obstrely-1774911539.html
ВСУ наращивают калибр вооружений, заявили в ЛНР
ВСУ наращивают калибр вооружений, заявили в ЛНР - РИА Новости, 24.02.2022
ВСУ наращивают калибр вооружений, заявили в ЛНР
Интенсивность обстрелов вооруженными силами Украины по ЛНР снизилась, но ВСУ наращивает калибр вооружений, используются системы залпового огня, заявил... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T22:47
2022-02-24T22:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Интенсивность обстрелов вооруженными силами Украины по ЛНР снизилась, но ВСУ наращивает калибр вооружений, используются системы залпового огня, заявил пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."К счастью, их (обстрелов) интенсивность по поселкам и населенным пунктам Луганской народной республики снизилась, однако наращивается калибр вооружений. Впервые с 2015 года противник применил реактивные системы залпового огня, однако за счет активности нашей артиллерии, за счет активности наших огневых средств поражения украинской техники, за счет контрбатарейной стрельбы количество обстрелов, наносимых по мирным жителям Луганской народной республики, снизилось в разы", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что ЛНР освободила населенный пункт Лопаскино, который контролировала украинская армия 8 лет.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Наталья Макарова
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
22:47 24.02.2022
 
ВСУ наращивают калибр вооружений, заявили в ЛНР

Пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Филипоненко: наращивают калибр вооружений

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель СЦКК ЛНР ведёт мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская
Представитель СЦКК ЛНР ведёт мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Представитель СЦКК ЛНР ведёт мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Интенсивность обстрелов вооруженными силами Украины по ЛНР снизилась, но ВСУ наращивает калибр вооружений, используются системы залпового огня, заявил пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"К счастью, их (обстрелов) интенсивность по поселкам и населенным пунктам Луганской народной республики снизилась, однако наращивается калибр вооружений. Впервые с 2015 года противник применил реактивные системы залпового огня, однако за счет активности нашей артиллерии, за счет активности наших огневых средств поражения украинской техники, за счет контрбатарейной стрельбы количество обстрелов, наносимых по мирным жителям Луганской народной республики, снизилось в разы", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Мобилизация в Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 22:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР сообщили о росте числа добровольцев в республике
Он отметил, что ЛНР освободила населенный пункт Лопаскино, который контролировала украинская армия 8 лет.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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