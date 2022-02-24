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ВСУ начали обстрел поселка Еленовка, заявили в ДНР

ВСУ начали обстрел поселка Еленовка, заявили в ДНР - РИА Новости, 24.02.2022

ВСУ начали обстрел поселка Еленовка, заявили в ДНР

Вооруженные силы Украины начали обстрел поселка Еленовка около Донецка, идёт бой на окраине посёлка, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:51

2022-02-24T11:51

2022-02-24T12:02

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины начали обстрел поселка Еленовка около Донецка, идёт бой на окраине посёлка, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин."ВСУ начали обстрел Оленовки: идёт бой на окраине посёлка", - говорится в сообщении Кулемзина.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, донбасс, владимир путин, россия, украина, вооруженные силы украины