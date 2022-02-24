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ВСУ за 20 минут обстреляли три населенных пункта, заявили в ДНР

ВСУ за 20 минут обстреляли три населенных пункта, заявили в ДНР - РИА Новости, 24.02.2022

ВСУ за 20 минут обстреляли три населенных пункта, заявили в ДНР

Украинские силовики за 20 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:03

2022-02-24T11:03

2022-02-24T11:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики за 20 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 08.15 - н.п. Старогнатовка - н.п. Белая Каменка: выпущено 18 мин калибром 120 мм; 08.23 - н.п. Новоселовка - н.п. Николаевка: выпущена 1 граната из СПГ (станкового противотанкового гранатомета - ред.); 08.35 - н.п. Старогнатовка - н.п. Новоласпа: выпущено 22 мины калибром 120 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр