https://ria.ru/20220224/obstrel-1774665580.html

Администрация Горловки сообщила о четырех пострадавших при обстреле

Администрация Горловки сообщила о четырех пострадавших при обстреле - РИА Новости, 24.02.2022

Администрация Горловки сообщила о четырех пострадавших при обстреле

Четыре человека пострадали при обстреле Горловки в Донецкой народной республике, заявил глава администрации Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:53

2022-02-24T09:53

2022-02-24T10:06

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Четыре человека пострадали при обстреле Горловки в Донецкой народной республике, заявил глава администрации Горловки Иван Приходько."Ул. Мамедова, 22 Ремтехсервис... попадание снаряда, по предварительным данным, пострадало 4 человека", - говорится в заявлении Приходько в Telegram.Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, украина