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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/nikolaev-1774872721.html
В Николаеве вводят комендантский час
В Николаеве вводят комендантский час - РИА Новости, 24.02.2022
В Николаеве вводят комендантский час
Комендантский час вводится в Николаеве на Украине, он будет продолжаться с 22:00 до 06:00, сообщает украинское издание "Главред". РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T20:18
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обострение ситуации в днр и лнр
в мире
черкасская область
киев
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Комендантский час вводится в Николаеве на Украине, он будет продолжаться с 22:00 до 06:00, сообщает украинское издание "Главред".Ранее комендантский час был введён в Киеве и Черкасской области."Николаев вводит комендантский час - с 22:00 до 06:00", - говорится в сообщении.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, черкасская область, киев, украина
20:18 24.02.2022 (обновлено: 21:23 24.02.2022)
 
В Николаеве вводят комендантский час

"Главред": на Украине в Николаеве вводят комендантский час — с 22:00 до 06:00

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции в Киеве
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Комендантский час вводится в Николаеве на Украине, он будет продолжаться с 22:00 до 06:00, сообщает украинское издание "Главред".
Ранее комендантский час был введён в Киеве и Черкасской области.
"Николаев вводит комендантский час - с 22:00 до 06:00", - говорится в сообщении.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЧеркасская областьКиевУкраина
 
 
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