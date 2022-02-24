https://ria.ru/20220224/nikolaev-1774872721.html

В Николаеве вводят комендантский час

В Николаеве вводят комендантский час - РИА Новости, 24.02.2022

В Николаеве вводят комендантский час

Комендантский час вводится в Николаеве на Украине, он будет продолжаться с 22:00 до 06:00, сообщает украинское издание "Главред". РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T20:18

2022-02-24T20:18

2022-02-24T21:23

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Комендантский час вводится в Николаеве на Украине, он будет продолжаться с 22:00 до 06:00, сообщает украинское издание "Главред".Ранее комендантский час был введён в Киеве и Черкасской области."Николаев вводит комендантский час - с 22:00 до 06:00", - говорится в сообщении.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, черкасская область, киев, украина