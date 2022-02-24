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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Путин заявил, что ведущие страны НАТО поддерживают неонацистов на Украине
Путин заявил, что ведущие страны НАТО поддерживают неонацистов на Украине - РИА Новости, 24.02.2022
Путин заявил, что ведущие страны НАТО поддерживают неонацистов на Украине
Президент РФ Владимир Путин в своём видеообращении к россиянам заявил, что ведущие страны НАТО поддерживают на Украине неонацистов, которые никогда не простят... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T06:16
2022-02-24T06:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своём видеообращении к россиянам заявил, что ведущие страны НАТО поддерживают на Украине неонацистов, которые никогда не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор воссоединения с Россией."Ведущие страны НАТО для достижения собственной цели во всем поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов, которые, в свою очередь, никогда не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор воссоединения с Россией. Они, конечно же, полезут и в Крым, причём также как и на Донбасс, своим методом, с тем, чтобы убивать, как убивали беззащитных людей каратели из банд украинских националистов - пособников Гитлера во время Великой Отечественной войны", - сказал Путин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина
06:16 24.02.2022
 
Путин заявил, что ведущие страны НАТО поддерживают неонацистов на Украине

Президент России Путин: ведущие страны НАТО поддерживают неонацистов на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своём видеообращении к россиянам заявил, что ведущие страны НАТО поддерживают на Украине неонацистов, которые никогда не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор воссоединения с Россией.
"Ведущие страны НАТО для достижения собственной цели во всем поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов, которые, в свою очередь, никогда не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор воссоединения с Россией. Они, конечно же, полезут и в Крым, причём также как и на Донбасс, своим методом, с тем, чтобы убивать, как убивали беззащитных людей каратели из банд украинских националистов - пособников Гитлера во время Великой Отечественной войны", - сказал Путин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
06:09В мире
Путин объявил о начале военной операции в Донбассе
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраина
 
 
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