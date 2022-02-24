https://ria.ru/20220224/neonatsisty-1774622098.html

Путин заявил, что ведущие страны НАТО поддерживают неонацистов на Украине

Путин заявил, что ведущие страны НАТО поддерживают неонацистов на Украине - РИА Новости, 24.02.2022

Путин заявил, что ведущие страны НАТО поддерживают неонацистов на Украине

Президент РФ Владимир Путин в своём видеообращении к россиянам заявил, что ведущие страны НАТО поддерживают на Украине неонацистов, которые никогда не простят... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T06:16

2022-02-24T06:16

2022-02-24T06:16

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своём видеообращении к россиянам заявил, что ведущие страны НАТО поддерживают на Украине неонацистов, которые никогда не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор воссоединения с Россией."Ведущие страны НАТО для достижения собственной цели во всем поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов, которые, в свою очередь, никогда не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор воссоединения с Россией. Они, конечно же, полезут и в Крым, причём также как и на Донбасс, своим методом, с тем, чтобы убивать, как убивали беззащитных людей каратели из банд украинских националистов - пособников Гитлера во время Великой Отечественной войны", - сказал Путин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/donbass-1774621679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина