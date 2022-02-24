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Небензя: Киев не услышал призывов прекратить провокации против ДНР и ЛНР

Небензя: Киев не услышал призывов прекратить провокации против ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.02.2022

Небензя: Киев не услышал призывов прекратить провокации против ДНР и ЛНР

Украинские власти проигнорировали призывы прекратить провокации против Донецкой и Луганской народных республик, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:02

2022-02-24T07:02

2022-02-24T08:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

киев

луганская народная республика

донецкая народная республика

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ООН, 24 фев — РИА Новости. Украинские власти проигнорировали призывы прекратить провокации против Донецкой и Луганской народных республик, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.Президент России Владимир Путин утром в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации и денацификации.Страдания жителей Донбасса никак не трогают западных коллег, добавил дипломат.По его словам, в ходе целого дня сегодняшних дебатов в Генассамблее у Запада для них не нашлось слов сочувствия и сострадания. "Такое впечатление, что этих четырех миллионов человек для вас словно не существует", — указал он.Постпред добавил, что, в соответствии с Декларацией о принципах международного права, касающихся дружественных связей между государствами, принятой в 1970 году, принцип суверенитета и территориальной целостности должен соблюдаться в отношении стран, "соблюдающих в своих практических действиях принцип равноправия и самоопределения народов и, вследствие этого, имеющих правительства, представляющие без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории".Как отметил Небензя, сегодняшнее киевское правительство таковым не является.Дипломат подчеркнул, что Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты. Таким образом Небензя парировал слова своего украинского коллеги Сергея Кислицы, который перед этим призвал его попросить Кремль "прекратить агрессию" в отношении Украины.Обострение ситуации в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.В ночь на четверг власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью защиты от украинской агрессии.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/minoborony-1774634865.html

https://ria.ru/20220224/zelenskiy-1774634540.html

https://ria.ru/20220224/dnr-1774641967.html

киев

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, ситуация в днр и лнр, киев, луганская народная республика, донецкая народная республика