Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/nebenzya-1774626056.html
Небензя: Киев не услышал призывов прекратить провокации против ДНР и ЛНР
Небензя: Киев не услышал призывов прекратить провокации против ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.02.2022
Небензя: Киев не услышал призывов прекратить провокации против ДНР и ЛНР
Украинские власти проигнорировали призывы прекратить провокации против Донецкой и Луганской народных республик, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:02
2022-02-24T08:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
киев
луганская народная республика
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577213_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd86f816e5d82412f26639a0c4aba1bc.jpg
ООН, 24 фев — РИА Новости. Украинские власти проигнорировали призывы прекратить провокации против Донецкой и Луганской народных республик, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.Президент России Владимир Путин утром в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации и денацификации.Страдания жителей Донбасса никак не трогают западных коллег, добавил дипломат.По его словам, в ходе целого дня сегодняшних дебатов в Генассамблее у Запада для них не нашлось слов сочувствия и сострадания. "Такое впечатление, что этих четырех миллионов человек для вас словно не существует", — указал он.Постпред добавил, что, в соответствии с Декларацией о принципах международного права, касающихся дружественных связей между государствами, принятой в 1970 году, принцип суверенитета и территориальной целостности должен соблюдаться в отношении стран, "соблюдающих в своих практических действиях принцип равноправия и самоопределения народов и, вследствие этого, имеющих правительства, представляющие без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории".Как отметил Небензя, сегодняшнее киевское правительство таковым не является.Дипломат подчеркнул, что Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты. Таким образом Небензя парировал слова своего украинского коллеги Сергея Кислицы, который перед этим призвал его попросить Кремль "прекратить агрессию" в отношении Украины.Обострение ситуации в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.В ночь на четверг власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью защиты от украинской агрессии.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/minoborony-1774634865.html
https://ria.ru/20220224/zelenskiy-1774634540.html
https://ria.ru/20220224/dnr-1774641967.html
киев
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577213_183:0:2549:1774_1920x0_80_0_0_c734b54926f794a5087e496e7605620f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, киев, луганская народная республика, донецкая народная республика
07:02 24.02.2022 (обновлено: 08:57 24.02.2022)
 
Небензя: Киев не услышал призывов прекратить провокации против ДНР и ЛНР

Постпред при ООН Небензя: Киев не услышал призывов прекратить провокации против ДНР и ЛНР

© REUTERS / Carlo AllegriПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
Читать ria.ru в
ООН, 24 фев — РИА Новости. Украинские власти проигнорировали призывы прекратить провокации против Донецкой и Луганской народных республик, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.
Президент России Владимир Путин утром в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации и денацификации.

"Могу с сожалением констатировать, что наши сигналы Киеву о необходимости прекращения провокаций против ЛНР и ДНР не были услышаны. Похоже, что у наших украинских коллег, которых в последнее время активно вооружает, подзуживает ряд государств, не исчезало заблуждение о том, что с благословения западных кураторов они могут добиться военного решения проблемы Донбасса", — сказал Небензя.

Страдания жителей Донбасса никак не трогают западных коллег, добавил дипломат.

По его словам, в ходе целого дня сегодняшних дебатов в Генассамблее у Запада для них не нашлось слов сочувствия и сострадания.
"Такое впечатление, что этих четырех миллионов человек для вас словно не существует", — указал он.
Вертолет Ми-8 во время учений вооруженных сил Белоруссии и России Союзная решимость-2022 на полигоне Осиповичский в Могилевской области
07:47В России
Минобороны РФ: ВС не наносят ракетных или других ударов по городам Украины
Постпред добавил, что, в соответствии с Декларацией о принципах международного права, касающихся дружественных связей между государствами, принятой в 1970 году, принцип суверенитета и территориальной целостности должен соблюдаться в отношении стран, "соблюдающих в своих практических действиях принцип равноправия и самоопределения народов и, вследствие этого, имеющих правительства, представляющие без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории".
Как отметил Небензя, сегодняшнее киевское правительство таковым не является.
Дипломат подчеркнул, что Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты. Таким образом Небензя парировал слова своего украинского коллеги Сергея Кислицы, который перед этим призвал его попросить Кремль "прекратить агрессию" в отношении Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На Украине ввели военное положение

Обострение ситуации в Донбассе

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
В ночь на четверг власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью защиты от украинской агрессии.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
08:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР идут бои по всей линии соприкосновения
Опубликовано: Севастиан Котов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРКиевЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала