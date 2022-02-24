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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Небензя: страдания жителей Донбасса никак не трогают Запад
Небензя: страдания жителей Донбасса никак не трогают Запад - РИА Новости, 24.02.2022
Небензя: страдания жителей Донбасса никак не трогают Запад
Страдания жителей Донбасса никак не трогают западных коллег, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T06:45
2022-02-24T07:49
в мире
ситуация в днр и лнр
донбасс
обострение ситуации в днр и лнр
генеральная ассамблея оон
украина
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Страдания жителей Донбасса никак не трогают западных коллег, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Удивляет, что возрастающие страдания жителей Донбасса никак не трогают наших западных коллег", - сказал Небензя.По его словам, в ходе целого дня сегодняшних дебатов в Генассамблее у Запада для них не нашлось слов сочувствия и сострадания."Такое впечатление, что этих четырех миллионов человек для вас словно не существует", - указал Небензя."Я хотел бы напомнить о том, что принцип суверенитета и территориальной целостности государств, в нарушении которого применительно к Украине нас сегодня обвиняют, согласно Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных связей между народами, принятой в 1970 году, должен неукоснительно соблюдаться в отношении государств, "соблюдающих в своих практических действиях принцип равноправия и самоопределения народов и, вследствие этого, имеющих правительства, представляющие без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории", - заявил постпред.Как отметил Небензя, сегодняшнее правительство Украины таковым не является.
https://ria.ru/20220223/kitay-1774458378.html
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Севастиан Котов
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в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, генеральная ассамблея оон, украина
06:45 24.02.2022 (обновлено: 07:49 24.02.2022)
 
Небензя: страдания жителей Донбасса никак не трогают Запад

Небензя: страдания жителей Донбасса никак не трогают западных коллег в ООН

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Василий Небензя
Читать ria.ru в
ООН, 24 фев – РИА Новости. Страдания жителей Донбасса никак не трогают западных коллег, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Удивляет, что возрастающие страдания жителей Донбасса никак не трогают наших западных коллег", - сказал Небензя.
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По его словам, в ходе целого дня сегодняшних дебатов в Генассамблее у Запада для них не нашлось слов сочувствия и сострадания.
"Такое впечатление, что этих четырех миллионов человек для вас словно не существует", - указал Небензя.
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"Я хотел бы напомнить о том, что принцип суверенитета и территориальной целостности государств, в нарушении которого применительно к Украине нас сегодня обвиняют, согласно Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных связей между народами, принятой в 1970 году, должен неукоснительно соблюдаться в отношении государств, "соблюдающих в своих практических действиях принцип равноправия и самоопределения народов и, вследствие этого, имеющих правительства, представляющие без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории", - заявил постпред.
Как отметил Небензя, сегодняшнее правительство Украины таковым не является.
Опубликовано: Севастиан Котов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонбассГенеральная Ассамблея ООНУкраина
 
 
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