https://ria.ru/20220224/natsbank-1774700770.html

Нацбанк Украины приостановил работу валютного рынка

Нацбанк Украины приостановил работу валютного рынка - РИА Новости, 24.02.2022

Нацбанк Украины приостановил работу валютного рынка

Нацбанк Украины принял постановление, которым приостановил работу валютного рынка страны за исключением продажи иностранной валюты клиентами. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:39

2022-02-24T11:39

2022-02-24T12:38

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КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Нацбанк Украины принял постановление, которым приостановил работу валютного рынка страны за исключением продажи иностранной валюты клиентами."Приостановить работу валютного рынка Украины, помимо операций по продаже иностранной валюты клиентами", - говорится в тексте постановления на странице Нацбанка Украины в Facebook.

https://ria.ru/20220224/sberbank-1774684873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, украина, нацбанк украины, в мире