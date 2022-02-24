https://ria.ru/20220224/natsbank-1774700770.html
Нацбанк Украины приостановил работу валютного рынка
Нацбанк Украины приостановил работу валютного рынка - РИА Новости, 24.02.2022
Нацбанк Украины приостановил работу валютного рынка
Нацбанк Украины принял постановление, которым приостановил работу валютного рынка страны за исключением продажи иностранной валюты клиентами. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:39
2022-02-24T11:39
2022-02-24T12:38
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КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Нацбанк Украины принял постановление, которым приостановил работу валютного рынка страны за исключением продажи иностранной валюты клиентами."Приостановить работу валютного рынка Украины, помимо операций по продаже иностранной валюты клиентами", - говорится в тексте постановления на странице Нацбанка Украины в Facebook.
https://ria.ru/20220224/sberbank-1774684873.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, нацбанк украины, в мире
11:39 24.02.2022 (обновлено: 12:38 24.02.2022)
Нацбанк Украины приостановил работу валютного рынка
НБУ приостановил работу валютного рынка за исключением продажи валюты клиентами