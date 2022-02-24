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Нацбанк Украины приостановил работу валютного рынка
Нацбанк Украины приостановил работу валютного рынка - РИА Новости, 24.02.2022
Нацбанк Украины приостановил работу валютного рынка
Нацбанк Украины принял постановление, которым приостановил работу валютного рынка страны за исключением продажи иностранной валюты клиентами. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:39
2022-02-24T12:38
экономика
украина
нацбанк украины
в мире
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КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Нацбанк Украины принял постановление, которым приостановил работу валютного рынка страны за исключением продажи иностранной валюты клиентами."Приостановить работу валютного рынка Украины, помимо операций по продаже иностранной валюты клиентами", - говорится в тексте постановления на странице Нацбанка Украины в Facebook.
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экономика, украина, нацбанк украины, в мире
11:39 24.02.2022 (обновлено: 12:38 24.02.2022)
 
Нацбанк Украины приостановил работу валютного рынка

НБУ приостановил работу валютного рынка за исключением продажи валюты клиентами

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Национального Банка Украины в Киеве
Здание Национального Банка Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Национального Банка Украины в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Нацбанк Украины принял постановление, которым приостановил работу валютного рынка страны за исключением продажи иностранной валюты клиентами.
"Приостановить работу валютного рынка Украины, помимо операций по продаже иностранной валюты клиентами", - говорится в тексте постановления на странице Нацбанка Украины в Facebook.
Логотип Сбербанка в офисе Сбербанка - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:53
Сбербанк опроверг сообщение о введении ограничения на валютные операции
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
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