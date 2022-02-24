02:20 24.02.2022 (обновлено: 03:36 24.02.2022)
В конгресс США внесли проект о запрете импорта морепродуктов из России
Конгрессмен-республиканец Янг внес законопроект о запрете импорта морепродуктов из России
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Конгресса США
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Конгрессмен-республиканец от штата Аляска Дон Янг внес на рассмотрение палаты законопроект о полном запрете на импорт морепродуктов из РФ в связи с обострением кризиса на Украине.
Янг считает, что власти России "готовы к полному вторжению на Украину". "Это не только нарушение суверенитета Украины, но и оскорбление западной демократии по всему миру", - утверждает конгрессмен, отмечая, что в США должны сделать все возможное, чтобы "денежные потоки были максимально ограничены" для подобных действий.
Законодатель выступил с утверждением, что односторонние запреты на импорт морепродуктов долгое время позволяли российской экономике "процветать", что "дорого обошлось рыбакам, компаниям-переработчикам и другим представителям рыбной промышленности Аляски".
"Я продолжаю выступать за широкомасштабные санкции против России, и мой законопроект предусматривает необходимые меры для введения ограничений в этом конкретном секторе торговли. Я буду настаивать на том, чтобы мой законопроект стал законом либо сам по себе, либо как часть более широкого пакета санкций", - отметил Янг.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Максим Горбачев