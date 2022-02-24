Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/moreprodukty-1774611785.html
В конгресс США внесли проект о запрете импорта морепродуктов из России
В конгресс США внесли проект о запрете импорта морепродуктов из России - РИА Новости, 24.02.2022
В конгресс США внесли проект о запрете импорта морепродуктов из России
Конгрессмен-республиканец от штата Аляска Дон Янг внес на рассмотрение палаты законопроект о полном запрете на импорт морепродуктов из РФ в связи с обострением... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T02:20
2022-02-24T03:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сша
россия
санкции в отношении россии
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_0:297:2987:1977_1920x0_80_0_0_97bbf449df4fa421c1874b7e4ff3c466.jpg
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Конгрессмен-республиканец от штата Аляска Дон Янг внес на рассмотрение палаты законопроект о полном запрете на импорт морепродуктов из РФ в связи с обострением кризиса на Украине.Согласно заявлению, опубликованному на сайте американского законодателя, законопроект был внесен в конгресс США на текущей неделе, он предусматривает запрет на импорт всех морепродуктов из РФ. Отмечается, что Россия ввела аналогичный запрет на ввоз американских морепродуктов в 2014 году.Янг считает, что власти России "готовы к полному вторжению на Украину". "Это не только нарушение суверенитета Украины, но и оскорбление западной демократии по всему миру", - утверждает конгрессмен, отмечая, что в США должны сделать все возможное, чтобы "денежные потоки были максимально ограничены" для подобных действий.Законодатель выступил с утверждением, что односторонние запреты на импорт морепродуктов долгое время позволяли российской экономике "процветать", что "дорого обошлось рыбакам, компаниям-переработчикам и другим представителям рыбной промышленности Аляски"."Я продолжаю выступать за широкомасштабные санкции против России, и мой законопроект предусматривает необходимые меры для введения ограничений в этом конкретном секторе торговли. Я буду настаивать на том, чтобы мой законопроект стал законом либо сам по себе, либо как часть более широкого пакета санкций", - отметил Янг.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774611580.html
донецкая народная республика
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_297:377:2525:2048_1920x0_80_0_0_b93e6de5f773369e6b740927a1fa3eb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, сша, россия, санкции в отношении россии, украина
02:20 24.02.2022 (обновлено: 03:36 24.02.2022)
 
В конгресс США внесли проект о запрете импорта морепродуктов из России

Конгрессмен-республиканец Янг внес законопроект о запрете импорта морепродуктов из России

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США
Здание Конгресса США - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Конгресса США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Конгрессмен-республиканец от штата Аляска Дон Янг внес на рассмотрение палаты законопроект о полном запрете на импорт морепродуктов из РФ в связи с обострением кризиса на Украине.
Согласно заявлению, опубликованному на сайте американского законодателя, законопроект был внесен в конгресс США на текущей неделе, он предусматривает запрет на импорт всех морепродуктов из РФ. Отмечается, что Россия ввела аналогичный запрет на ввоз американских морепродуктов в 2014 году.
Янг считает, что власти России "готовы к полному вторжению на Украину". "Это не только нарушение суверенитета Украины, но и оскорбление западной демократии по всему миру", - утверждает конгрессмен, отмечая, что в США должны сделать все возможное, чтобы "денежные потоки были максимально ограничены" для подобных действий.
Законодатель выступил с утверждением, что односторонние запреты на импорт морепродуктов долгое время позволяли российской экономике "процветать", что "дорого обошлось рыбакам, компаниям-переработчикам и другим представителям рыбной промышленности Аляски".
"Я продолжаю выступать за широкомасштабные санкции против России, и мой законопроект предусматривает необходимые меры для введения ограничений в этом конкретном секторе торговли. Я буду настаивать на том, чтобы мой законопроект стал законом либо сам по себе, либо как часть более широкого пакета санкций", - отметил Янг.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
ЕС - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
02:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Евросоюз обнародовал список россиян, попавших под санкции
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаСШАРоссияСанкции в отношении РоссииУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала