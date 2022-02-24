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В конгресс США внесли проект о запрете импорта морепродуктов из России

В конгресс США внесли проект о запрете импорта морепродуктов из России - РИА Новости, 24.02.2022

В конгресс США внесли проект о запрете импорта морепродуктов из России

Конгрессмен-республиканец от штата Аляска Дон Янг внес на рассмотрение палаты законопроект о полном запрете на импорт морепродуктов из РФ в связи с обострением... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T02:20

2022-02-24T02:20

2022-02-24T03:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

сша

россия

санкции в отношении россии

украина

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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Конгрессмен-республиканец от штата Аляска Дон Янг внес на рассмотрение палаты законопроект о полном запрете на импорт морепродуктов из РФ в связи с обострением кризиса на Украине.Согласно заявлению, опубликованному на сайте американского законодателя, законопроект был внесен в конгресс США на текущей неделе, он предусматривает запрет на импорт всех морепродуктов из РФ. Отмечается, что Россия ввела аналогичный запрет на ввоз американских морепродуктов в 2014 году.Янг считает, что власти России "готовы к полному вторжению на Украину". "Это не только нарушение суверенитета Украины, но и оскорбление западной демократии по всему миру", - утверждает конгрессмен, отмечая, что в США должны сделать все возможное, чтобы "денежные потоки были максимально ограничены" для подобных действий.Законодатель выступил с утверждением, что односторонние запреты на импорт морепродуктов долгое время позволяли российской экономике "процветать", что "дорого обошлось рыбакам, компаниям-переработчикам и другим представителям рыбной промышленности Аляски"."Я продолжаю выступать за широкомасштабные санкции против России, и мой законопроект предусматривает необходимые меры для введения ограничений в этом конкретном секторе торговли. Я буду настаивать на том, чтобы мой законопроект стал законом либо сам по себе, либо как часть более широкого пакета санкций", - отметил Янг.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, сша, россия, санкции в отношении россии, украина