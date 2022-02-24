https://ria.ru/20220224/medpomosch-1774847334.html
В России медпомощь беженцам из Донбасса оказывают бесплатно
В России медпомощь беженцам из Донбасса оказывают бесплатно - РИА Новости, 24.02.2022
В России медпомощь беженцам из Донбасса оказывают бесплатно
Медицинская помощь для беженцев из ЛНР и ДНР, оказываемая Федеральным медико-биологическим агентством, бесплатная, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:26
2022-02-24T18:26
2022-02-24T18:39
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
россия
вероника скворцова
общество
здоровье - общество
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ОСТАШЕВО (Московская обл.), 24 фев - РИА Новости. Медицинская помощь для беженцев из ЛНР и ДНР, оказываемая Федеральным медико-биологическим агентством, бесплатная, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Абсолютно бесплатная, причём и профилактические осмотры, и любая помощь неотложная, скорая, специализированная, высокотехнологичная. Все бесплатно", - сказала Скворцова журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Она уточнила, что для этого есть специальные средства, выделенные правительством РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, россия, вероника скворцова, общество, здоровье - общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию
18:26 24.02.2022 (обновлено: 18:39 24.02.2022)
В России медпомощь беженцам из Донбасса оказывают бесплатно
Глава ФМБА Скворцова: в России медицинскую помощь беженцам из Донбасса оказывают бесплатно