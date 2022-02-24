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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/medpomosch-1774847334.html
В России медпомощь беженцам из Донбасса оказывают бесплатно
В России медпомощь беженцам из Донбасса оказывают бесплатно - РИА Новости, 24.02.2022
В России медпомощь беженцам из Донбасса оказывают бесплатно
Медицинская помощь для беженцев из ЛНР и ДНР, оказываемая Федеральным медико-биологическим агентством, бесплатная, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:26
2022-02-24T18:39
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
россия
вероника скворцова
общество
здоровье - общество
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ОСТАШЕВО (Московская обл.), 24 фев - РИА Новости. Медицинская помощь для беженцев из ЛНР и ДНР, оказываемая Федеральным медико-биологическим агентством, бесплатная, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Абсолютно бесплатная, причём и профилактические осмотры, и любая помощь неотложная, скорая, специализированная, высокотехнологичная. Все бесплатно", - сказала Скворцова журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Она уточнила, что для этого есть специальные средства, выделенные правительством РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/bezhentsy-1774832598.html
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донбасс
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Наталья Макарова
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донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, россия, вероника скворцова, общество, здоровье - общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию
18:26 24.02.2022 (обновлено: 18:39 24.02.2022)
 
В России медпомощь беженцам из Донбасса оказывают бесплатно

Глава ФМБА Скворцова: в России медицинскую помощь беженцам из Донбасса оказывают бесплатно

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПункт временного размещения жителей Донецкой и Луганской народных республик в Зернограде
Пункт временного размещения жителей Донецкой и Луганской народных республик в Зернограде - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пункт временного размещения жителей Донецкой и Луганской народных республик в Зернограде
Читать ria.ru в
ОСТАШЕВО (Московская обл.), 24 фев - РИА Новости. Медицинская помощь для беженцев из ЛНР и ДНР, оказываемая Федеральным медико-биологическим агентством, бесплатная, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Абсолютно бесплатная, причём и профилактические осмотры, и любая помощь неотложная, скорая, специализированная, высокотехнологичная. Все бесплатно", - сказала Скворцова журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Она уточнила, что для этого есть специальные средства, выделенные правительством РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Медицинский сотрудник маркирует тест-полоски во время экспресс-тестирования на Covid-19 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 17:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Прибывающих в Крым беженцев проверят на коронавирус
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассРоссияВероника СкворцоваОбществоЗдоровье - ОбществоЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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