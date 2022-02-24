https://ria.ru/20220224/medpomosch-1774847334.html

В России медпомощь беженцам из Донбасса оказывают бесплатно

В России медпомощь беженцам из Донбасса оказывают бесплатно - РИА Новости, 24.02.2022

В России медпомощь беженцам из Донбасса оказывают бесплатно

Медицинская помощь для беженцев из ЛНР и ДНР, оказываемая Федеральным медико-биологическим агентством, бесплатная, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T18:26

2022-02-24T18:26

2022-02-24T18:39

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

россия

вероника скворцова

общество

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774547747_0:240:3077:1971_1920x0_80_0_0_ce447ef10d49be768c065e9a121de07c.jpg

ОСТАШЕВО (Московская обл.), 24 фев - РИА Новости. Медицинская помощь для беженцев из ЛНР и ДНР, оказываемая Федеральным медико-биологическим агентством, бесплатная, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Абсолютно бесплатная, причём и профилактические осмотры, и любая помощь неотложная, скорая, специализированная, высокотехнологичная. Все бесплатно", - сказала Скворцова журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Она уточнила, что для этого есть специальные средства, выделенные правительством РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/bezhentsy-1774832598.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, россия, вероника скворцова, общество, здоровье - общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию