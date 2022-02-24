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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/makron-1774781715.html
Макрон на совете Нацбезопасности поднял вопрос о помощи Украине
Макрон на совете Нацбезопасности поднял вопрос о помощи Украине - РИА Новости, 24.02.2022
Макрон на совете Нацбезопасности поднял вопрос о помощи Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совета по безопасности и обороне, который проходил в четверг в первой половине дня, принял решение привести в... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:05
2022-02-24T15:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
франция
донбасс
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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совета по безопасности и обороне, который проходил в четверг в первой половине дня, принял решение привести в состояние повышенной готовности службы кибербезопасности и поднимал вопрос предоставления Украине дополнительной помощи, передает радиостанция Europe 1.Одно из принятых на заседании решений - привести в состояние повышенной готовности "все службы безопасности государства". Также участники совета рассматривали вопрос предоставления Украине помощи. Сейчас Франция поставляет только экономическую помощь для финансирования военных нужд, но на совбезе было решено "усилить поддержку Украине всеми способами".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, франция, донбасс
15:05 24.02.2022 (обновлено: 15:31 24.02.2022)
 
Макрон на совете Нацбезопасности поднял вопрос о помощи Украине

Глава Франции Макрон на совете Нацбезопасности поднял вопрос о помощи Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совета по безопасности и обороне, который проходил в четверг в первой половине дня, принял решение привести в состояние повышенной готовности службы кибербезопасности и поднимал вопрос предоставления Украине дополнительной помощи, передает радиостанция Europe 1.
Одно из принятых на заседании решений - привести в состояние повышенной готовности "все службы безопасности государства". Также участники совета рассматривали вопрос предоставления Украине помощи. Сейчас Франция поставляет только экономическую помощь для финансирования военных нужд, но на совбезе было решено "усилить поддержку Украине всеми способами".
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Макрон выступил в поддержку Зеленского
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРФранцияДонбасс
 
 
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