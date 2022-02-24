https://ria.ru/20220224/makron-1774781715.html

Макрон на совете Нацбезопасности поднял вопрос о помощи Украине

Макрон на совете Нацбезопасности поднял вопрос о помощи Украине - РИА Новости, 24.02.2022

Макрон на совете Нацбезопасности поднял вопрос о помощи Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совета по безопасности и обороне, который проходил в четверг в первой половине дня, принял решение привести в... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:05

2022-02-24T15:05

2022-02-24T15:31

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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совета по безопасности и обороне, который проходил в четверг в первой половине дня, принял решение привести в состояние повышенной готовности службы кибербезопасности и поднимал вопрос предоставления Украине дополнительной помощи, передает радиостанция Europe 1.Одно из принятых на заседании решений - привести в состояние повышенной готовности "все службы безопасности государства". Также участники совета рассматривали вопрос предоставления Украине помощи. Сейчас Франция поставляет только экономическую помощь для финансирования военных нужд, но на совбезе было решено "усилить поддержку Украине всеми способами".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, франция, донбасс