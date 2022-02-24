09:47 24.02.2022 (обновлено: 09:51 24.02.2022)
Лукашенко собирает совещание с военными
Президент Белоруссии Лукашенко оперативно собирает совещание с военными
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет оперативное совещание с военными, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Лукашенко оперативно собирает совещание с военными. Встреча во Дворце Независимости начнётся через час", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Станислав Ванд