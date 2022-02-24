https://ria.ru/20220224/lukashenko-1774664066.html

Лукашенко собирает совещание с военными

Лукашенко собирает совещание с военными - РИА Новости, 24.02.2022

Лукашенко собирает совещание с военными

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет оперативное совещание с военными, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:47

2022-02-24T09:47

2022-02-24T09:51

обострение ситуации в днр и лнр

александр лукашенко

белоруссия

в мире

василий небензя

владимир путин

россия

донецкая народная республика

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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет оперативное совещание с военными, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого"."Лукашенко оперативно собирает совещание с военными. Встреча во Дворце Независимости начнётся через час", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/erdogan-1774662343.html

белоруссия

россия

донецкая народная республика

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Станислав Ванд

александр лукашенко, белоруссия, в мире, василий небензя, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, оон