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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/lukashenko-1774664066.html
Лукашенко собирает совещание с военными
Лукашенко собирает совещание с военными - РИА Новости, 24.02.2022
Лукашенко собирает совещание с военными
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет оперативное совещание с военными, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T09:47
2022-02-24T09:51
обострение ситуации в днр и лнр
александр лукашенко
белоруссия
в мире
василий небензя
владимир путин
россия
донецкая народная республика
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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет оперативное совещание с военными, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого"."Лукашенко оперативно собирает совещание с военными. Встреча во Дворце Независимости начнётся через час", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220224/erdogan-1774662343.html
белоруссия
россия
донецкая народная республика
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александр лукашенко, белоруссия, в мире, василий небензя, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, оон
09:47 24.02.2022 (обновлено: 09:51 24.02.2022)
 
Лукашенко собирает совещание с военными

Президент Белоруссии Лукашенко оперативно собирает совещание с военными

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет оперативное совещание с военными, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Лукашенко оперативно собирает совещание с военными. Встреча во Дворце Независимости начнётся через час", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:41
Эрдоган созвал заседание Совбеза из-за событий на Украине
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ миреВасилий НебензяВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСовет Федерации РФООН
 
 
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