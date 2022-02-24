https://ria.ru/20220224/lugansk-1774685609.html
Пресс-конференция лидера ЛНР Леонида Пасечника. Прямая трансляция
Пресс-конференция лидера ЛНР Леонида Пасечника. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.02.2022
Пресс-конференция лидера ЛНР Леонида Пасечника. Прямая трансляция
Глава ЛНР Леонид Пасечник проводит пресс-конференцию в Луганске. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:59
2022-02-24T10:59
2022-02-24T10:59
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
леонид пасечник
луганск
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Глава ЛНР Леонид Пасечник проводит пресс-конференцию в Луганске.
луганская народная республика
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Лидер ЛНР Пасечник проводит пресс-конференцию в Луганске
LIVE: Лидер ЛНР Пасечник проводит пресс-конференцию в Луганске
2022-02-24T10:59
true
PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, леонид пасечник, луганск, видео
Пресс-конференция лидера ЛНР Леонида Пасечника. Прямая трансляция
Глава ЛНР Леонид Пасечник проводит пресс-конференцию в Луганске.
2022-02-24T10:59
true
PT1S
Пресс-конференция лидера ЛНР Леонида Пасечника. Прямая трансляция
Глава ЛНР Леонид Пасечник проводит пресс-конференцию в Луганске.
Опубликовано: Станислав Ванд