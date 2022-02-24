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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/lnr-1774848449.html
В Луганске гарантировали гуманное отношение к сложившим оружие солдатам ВСУ
В Луганске гарантировали гуманное отношение к сложившим оружие солдатам ВСУ - РИА Новости, 24.02.2022
В Луганске гарантировали гуманное отношение к сложившим оружие солдатам ВСУ
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики гарантирует гуманное отношение к сложившим оружие военнослужащим ВС Украины, заявил РИА... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:29
2022-02-24T18:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики гарантирует гуманное отношение к сложившим оружие военнослужащим ВС Украины, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник запаса оборонного ведомства республики ЛНР Андрей Марочко."В Луганской народной республике уже подготовлены места для размещения военнослужащих вооруженных формирований Украины, которые добровольно сдали оружие и перестали вести боевые действия. Народная милиция Луганской народной республики гарантирует гуманное отношение к военнослужащим, им предоставят все необходимое, согласно норм международного гуманитарного права", - заявил Марочко РИА Новости в четверг.Ранее официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил РИА Новости, что украинские войска в ряде районов Донбасса оказывают сопротивление, но многие сдаются, видя отношение своих командиров, на данный момент 15 военных со стороны противника оставили оружие и сдались.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. В ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/voennye-1774808865.html
https://ria.ru/20220224/koridory-1774675513.html
луганская народная республика
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Кирилл Волков
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
18:29 24.02.2022
 
В Луганске гарантировали гуманное отношение к сложившим оружие солдатам ВСУ

Народная милиция ЛНР гарантировала гуманное отношение к сложившим оружие солдатам ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики гарантирует гуманное отношение к сложившим оружие военнослужащим ВС Украины, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник запаса оборонного ведомства республики ЛНР Андрей Марочко.
"В Луганской народной республике уже подготовлены места для размещения военнослужащих вооруженных формирований Украины, которые добровольно сдали оружие и перестали вести боевые действия. Народная милиция Луганской народной республики гарантирует гуманное отношение к военнослужащим, им предоставят все необходимое, согласно норм международного гуманитарного права", - заявил Марочко РИА Новости в четверг.
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Ранее официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил РИА Новости, что украинские войска в ряде районов Донбасса оказывают сопротивление, но многие сдаются, видя отношение своих командиров, на данный момент 15 военных со стороны противника оставили оружие и сдались.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. В ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
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Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Первые итоги спецоперации вооруженных сил России на УкраинеПервые итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине
Инфографика
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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