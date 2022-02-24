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В ЛНР заявили о гибели трех военных и четырех мирных жителей за неделю

В ЛНР заявили о гибели трех военных и четырех мирных жителей за неделю - РИА Новости, 24.02.2022

В ЛНР заявили о гибели трех военных и четырех мирных жителей за неделю

Представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что за минувшую неделю при РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:50

2022-02-24T09:50

2022-02-24T09:59

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что за минувшую неделю при обстрелах со стороны вооруженных сил Украины погибло трое военных и четверо мирных жителей, повреждения получили 50 домостроений, и разрушено шесть домов.По данным представительства, со времени "резкого обострения ситуации" было зафиксировано 553 обстрела территории республики, в их числе 324 с использованием тяжелого вооружения."Всего за неделю по территории ЛНР выпущено 5374 боеприпаса (1246 снарядов, 2900 мин, 29 ракет и 1184 гранаты). Повреждения получили 50 домостроений и хозпостроек, а также разрушено 6 домов. Также за это время повреждено 12 объектов инфраструктуры. За этот период погибло 3 защитника Республики и 4 мирных жителя, 5 мирных граждан получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, оон, совет федерации рф, россия